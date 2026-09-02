Fundador da Golden Cross, Milton Soldani Afonso morre aos 104 anos no Rio

O empresário e filantropo Milton Soldani Afonso, fundador da Golden Cross, morreu nesta quarta-feira (2), aos 104 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado havia cerca de uma semana na UTI do Hospital Samaritano. Segundo informações, a morte ocorreu por complicações naturais relacionadas à idade.

Natural de Nova Lima, em Minas Gerais, Milton Afonso cresceu em uma família de poucos recursos. Ainda criança, ajudava nas despesas de casa vendendo doces preparados pela mãe. Aos 13 anos, mudou-se para São Paulo para estudar no Colégio Adventista Brasileiro, atual Unasp, onde também trabalhou com a venda de livros para custear os estudos.

Formado em Direito, ele fundou, em 1951, a Casa Editora de Legislação. Duas décadas depois, em 1971, criou a Golden Cross, que se tornou uma das principais operadoras de planos de saúde do país.

Além da atuação empresarial, Milton Afonso ficou conhecido pelo trabalho filantrópico. Ele financiou projetos nas áreas de educação e assistência social, manteve durante décadas um programa de bolsas de estudo em instituições adventistas e teve participação na criação e expansão da Rede Novo Tempo de Comunicação.

Milton deixa quatro filhos, além de netos e bisnetos.

Governo do Rio lamenta morte; veja nota na íntegra

O Governo do Estado do Rio de Janeiro manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do empresário e filantropo Milton Soldani Afonso, ocorrido nesta quarta-feira (02/09), aos 104 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Morador da capital fluminense, ele construiu uma trajetória marcada pelo compromisso social e deixa um importante legado na educação, tendo mantido por décadas programas de bolsas de estudos que ajudaram milhares de jovens a estudar, e no pioneirismo na gestão de saúde no Brasil.

Sua atuação também foi fundamental para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, instituição na qual apoiou de forma expressiva diversos projetos educacionais e comunitários ao longo de sua vida. Neste momento de dor, o governo estadual expressa suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares, amigos e a todos os membros da comunidade adventista.