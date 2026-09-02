Governo do Rio faz cessão do Estádio Caio Martins à Prefeitura de Niterói para obras de drenagem e implantação de parque

O Caio Martins foi inaugurado em 1941, com a finalidade principal de sediar os jogos do Canto do Rio no Campeonato Carioca, e chegou a ser usado como presídio durante alguns meses logo após o golpe militar de 1964. Os militares transformaram o local em ponto de triagem de pessoas suspeitas de pertencerem a grupos organizados contra a ditadura. - Foto: Divulgação

O Caio Martins foi inaugurado em 1941, com a finalidade principal de sediar os jogos do Canto do Rio no Campeonato Carioca, e chegou a ser usado como presídio durante alguns meses logo após o golpe militar de 1964. Os militares transformaram o local em ponto de triagem de pessoas suspeitas de pertencerem a grupos organizados contra a ditadura. - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado do Rio de Janeiro formalizaram, nesta quarta-feira (2), a cessão de uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados do Estádio do Caio Martins para o município. A parcela corresponde ao campo de futebol, incluindo arquibancadas e vestiários, e será utilizada para a construção de um reservatório subterrâneo e de um parque público voltado ao esporte, ao lazer e à convivência das famílias.

O documento foi assinado pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e pelo governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. A cessão viabilizará o início das obras do reservatório previsto no projeto de macrodrenagem de Icaraí, Santa Rosa e Largo do Marrão. A intervenção, que será executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), tem o objetivo de solucionar os alagamentos que atingem a região há mais de 50 anos, principalmente no entorno da Avenida Roberto Silveira e do Largo do Marrão.

O prefeito apresentou o cronograma das intervenções. A previsão é que a obra do reservatório comece ainda este ano, com prazo estimado de um ano e meio. Na sequência, será implantado o parque público. De acordo com Rodrigo Neves, a expectativa é solucionar um problema histórico de alagamentos na região.

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“Queremos iniciar a obra do reservatório este ano. Com esse projeto, elaborado ao longo de 2025, conseguiremos resolver um problema de enchentes de décadas nos bairros de Santa Rosa e Icaraí, que afeta o conjunto da nossa cidade”, afirmou Rodrigo Neves.

O prefeito destacou a importância histórica da assinatura e a relação afetiva dos niteroienses com o Caio Martins. “Essa assinatura era esperada há mais de uma década pela população. O Caio Martins é muito importante para a memória afetiva de Niterói, dos niteroienses e dos botafoguenses. O espaço ficou muito abandonado nos últimos anos, degradado e com risco de queda do muro e das arquibancadas. Com a cessão, poderemos construir, na área do campo, um grande parque de convivência voltado ao esporte e aberto às famílias. Embaixo dele, faremos um reservatório com capacidade para 80 milhões de litros de água, semelhante ao construído na Praça da Bandeira. Com essa obra, vamos enfrentar um problema de mais de 50 anos na Avenida Roberto Silveira, no Largo do Marrão e em outras áreas que sofrem com alagamentos durante as chuvas mais fortes. O projeto já está em fase de contratação, e essa cessão viabiliza esse plano tão importante para Niterói”, ressaltou Rodrigo Neves.

Em seguida, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto de Castro, parabenizou a iniciativa da Prefeitura e destacou a importância da cooperação entre os governos estadual e municipal. “Como cidadão, agradeço essa iniciativa do prefeito Rodrigo Neves e, como governador em exercício, parabenizo o prefeito. A área estava degradada e era muito importante dar uma destinação pública ao espaço. A proposta da Prefeitura de Niterói é a ideal: construir um parque esportivo que permitirá à comunidade aproveitar benefícios nas áreas da saúde, da educação e do esporte. Além disso, teremos uma solução importante para os dias de chuva, com um grande reservatório no subsolo para armazenar a água”, afirmou Ricardo Couto de Castro.

O governador em exercício também ressaltou que a parceria institucional deve estar acima das diferenças políticas. “As administrações precisam caminhar juntas, independentemente de bandeiras ou posições políticas. Temos que pensar na população. Essa assinatura representa o início de outras ações que ainda virão dentro dessa parceria voltada ao bem comum”, acrescentou.

Macrodrenagem – O projeto prevê a implantação de aproximadamente seis quilômetros de novas redes de drenagem, incluindo grandes galerias, com dimensões de 5 metros por 2 metros, nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão. Também serão realizadas intervenções no quadrilátero formado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira, além de áreas do Jardim Icaraí e de Santa Rosa.

Toda a água captada pelas novas redes será direcionada ao reservatório subterrâneo no Caio Martins, com capacidade para 80 milhões de litros. O sistema terá bombas responsáveis por armazenar a água e liberar, de forma controlada, o fluxo para o Rio Icaraí. A obra ampliará em mais de dez vezes a capacidade atual de drenagem da região.

Sobre o reservatório, será construído um parque municipal aberto ao público, com áreas esportivas, espaços de convivência, lazer para as famílias e 'parcão'. A Prefeitura também pretende atuar, em parceria com o Governo do Estado, na modernização do ginásio e do parque aquático, que permanecem sob gestão estadual.

História - Inaugurado em 20 de julho de 1941, o estádio de Caio Martins fica em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Foi construído por iniciativa de Ernani Peixoto, então governador carioca, que desejava proporcionar à população o acesso a jogos do campeonato estadual na cidade. O Estádio e o Complexo Esportivo, que engloba também um ginásio poliesportivo, foi erguido em uma área que funcionava como ponto de corrida de cães. A primeira partida, por sinal, reuniu Vasco e Canto do Rio e foi vencido pelo time da Cruz de Malta por 3 a 1.

O Caio Martins recebeu centenas de partidas memoráveis, não apenas de clubes brasileiros, mas também da Seleção Nacional. Atualmente não está recebendo jogos oficiais, já que o Botafogo, que o utilizava desde a década de 1980 por sistema de concessão, voltou a mandar suas partidas no Maracanã e, a partir de 2007, no Engenhão, Zona Norte do Rio.

Caio Martins morreu com apenas 15 anos após um tráfico acidente, em que dois trens se chocaram, na cidade de Barbacena | Foto: Divulgação

Devido à capacidade de apenas 12 mil lugares, foi sendo esquecido ao longo dos anos pelos clubes grandes. No ano 2000, a praça de esportes foi batizada de Mestre Ziza. Mas a medida foi encarada com reservas pelos torcedores botafoguenses, já que Zizinho foi um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo em todos os tempos. Para quem não sabe, Caio Viana Martins foi um jovem escoteiro mineiro que virou herói ao salvar dezenas de colegas em um acidente de trem ocorrido na via férrea no interior daquele estado, na altura de Barbacena, em dezembro de 1938. Depois de participar ativamente do socorro, o jovem, que havia sofrido hemorragia interna, morreu logo depois e acabou virando herói nacional A ideia de homenageá-lo, dando seu nome ao Estádio, surgiu naturalmente e até hoje, existe uma estátua de Caio Martins no local.