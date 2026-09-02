Cultura Presente nos Territórios amplia acesso à cultura em diferentes regiões do Estado do Rio

Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias - Foto: Divulgação

Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias - Foto: Divulgação

Da música ao teatro, da capoeira ao audiovisual, moradores de diferentes regiões do Rio de Janeiro encontram nos Centros de Referência da Cultura de Território (CRCTs) oportunidades gratuitas para aprender, criar e se conectar com a cultura. A iniciativa faz parte do Programa Cultura Presente nos Territórios, lançado a partir de um edital publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ), que leva atividades de formação artística e cultural de forma para os territórios do estado.

Lançado há cinco meses, o programa já conta com mais de 50 CRCTs em funcionamento e quase 10 mil inscritos. As unidades oferecem mais de 260 oficinas gratuitas, distribuídas em quatro eixos: Artes Integradas; Artesanato; Cultura Popular e Tradicional; e Economia Criativa.

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Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias. A variedade de oficinas permite que os moradores tenham acesso a diferentes linguagens artísticas e culturais dentro da própria região onde vivem. Ao todo, o projeto oferece cerca de 90 modalidades, que acompanham as características e demandas de cada território do estado do Rio.

Lançado há cinco meses, o programa já conta com mais de 50 CRCTs em funcionamento e quase 10 mil inscritos | Foto: Divulgação

Como participar

Para conhecer os Centros de Referência da Cultura de Território e as atividades disponíveis em cada região, o público pode consultar o site do Programa Cultura Presente nos Territórios. A plataforma reúne informações sobre os CRCTs onde a iniciativa está presente e permite conferir as oficinas e projetos oferecidos em cada unidade.

Serviço:

Consulte os CRCTs em funcionamento e as oficinas disponíveis em cada território:

https://culturaeterritoriorj.org/onde-estamos/