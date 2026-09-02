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Cultura Presente nos Territórios amplia acesso à cultura em diferentes regiões do Estado do Rio

Programa da SececRJ promove atividades gratuitas de formação artística e cultural por meio dos Centros de Referência da Cultura de Território

relogio min de leitura | Redação
Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias
Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias -

Da música ao teatro, da capoeira ao audiovisual, moradores de diferentes regiões do Rio de Janeiro encontram nos Centros de Referência da Cultura de Território (CRCTs) oportunidades gratuitas para aprender, criar e se conectar com a cultura. A iniciativa faz parte do Programa Cultura Presente nos Territórios, lançado a partir de um edital publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ), que leva atividades de formação artística e cultural de forma para os territórios do estado.

Lançado há cinco meses, o programa já conta com mais de 50 CRCTs em funcionamento e quase 10 mil inscritos. As unidades oferecem mais de 260 oficinas gratuitas, distribuídas em quatro eixos: Artes Integradas; Artesanato; Cultura Popular e Tradicional; e Economia Criativa.

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Entre as atividades disponíveis para o público fluminense estão violão, teatro, ballet, dança de salão, danças urbanas, hip hop, capoeira, jongo, caxambu, cavaquinho, coral, percussão, pintura, desenho, grafite, crochê, cerâmica, bordado, fotografia, audiovisual, rádio, mídia cultural e contação de histórias. A variedade de oficinas permite que os moradores tenham acesso a diferentes linguagens artísticas e culturais dentro da própria região onde vivem. Ao todo, o projeto oferece cerca de 90 modalidades, que acompanham as características e demandas de cada território do estado do Rio. 

Lançado há cinco meses, o programa já conta com mais de 50 CRCTs em funcionamento e quase 10 mil inscritos
Lançado há cinco meses, o programa já conta com mais de 50 CRCTs em funcionamento e quase 10 mil inscritos |  Foto: Divulgação

Como participar

Para conhecer os Centros de Referência da Cultura de Território e as atividades disponíveis em cada região, o público pode consultar o site do Programa Cultura Presente nos Territórios. A plataforma reúne informações sobre os CRCTs onde a iniciativa está presente e permite conferir as oficinas e projetos oferecidos em cada unidade.

Serviço:

Consulte os CRCTs em funcionamento e as oficinas disponíveis em cada território:

https://culturaeterritoriorj.org/onde-estamos/

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