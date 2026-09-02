Niterói prepara plano municipal de prevenção e resposta ao El Niño

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a cidade poderá enfrentar ventos fortes, chuvas intensas e períodos de calor extremo nos próximos meses - Foto: Cláudio Fernandes/Prefeitura de Niterói

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a cidade poderá enfrentar ventos fortes, chuvas intensas e períodos de calor extremo nos próximos meses - Foto: Cláudio Fernandes/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói avançou na preparação do Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. O documento estabelece uma atuação integrada entre diferentes áreas do governo para prevenir riscos, reduzir possíveis transtornos e proteger a população diante da previsão de fenômenos climáticos mais intensos durante a primavera e o verão.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a cidade poderá enfrentar ventos fortes, chuvas intensas e períodos de calor extremo nos próximos meses. Segundo ele, a ventania atípica registrada recentemente no município reforça a necessidade de manter as equipes mobilizadas.

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“Estamos trabalhando há alguns meses para que, quando esse fenômeno chegar, Niterói esteja preparada para cuidar da cidade, reduzir ao máximo os transtornos e, sobretudo, proteger a vida dos niteroienses. O grupo de trabalho está constituído, os planos estão sendo entregues e todas as áreas da Prefeitura estão atuando de forma integrada”, afirmou o prefeito.

O trabalho é coordenado pela vice-prefeita e secretária municipal do Clima, Isabel Swan, com a participação da Defesa Civil e das áreas Executiva, Educação, Saúde, Conservação, Trânsito, Assistência Social e Segurança. Os órgãos municipais elaboraram planos setoriais seguindo as mesmas diretrizes de prevenção, preparação e resposta.

“Precisamos preparar cada vez mais Niterói para fenômenos climáticos mais intensos. Temos uma Defesa Civil que é referência no país e seguimos trabalhando para garantir uma cidade mais segura e preparada”, acrescentou a vice-prefeita, Isabel Swan.

Nos últimos anos, Niterói vem ampliando os investimentos em infraestrutura e prevenção, com obras de contenção de encostas e intervenções de macrodrenagem em diferentes regiões da cidade, como Charitas, Barreto, Engenhoca e Região Oceânica.

Entre as medidas previstas está a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, após a cessão do espaço pelo Governo do Estado. A estrutura deverá contribuir para o sistema de drenagem da região do Largo do Marrão e da Avenida Roberto Silveira.

O trabalho é coordenado pela vice-prefeita e secretária municipal do Clima, Isabel Swan, com a participação da Defesa Civil e das áreas Executiva, Educação, Saúde, Conservação, Trânsito, Assistência Social e Segurança | Foto: Cláudio Fernandes

O plano municipal também busca fortalecer a capacidade de resposta do poder público, organizar a atuação conjunta das equipes e definir procedimentos para os diferentes cenários associados ao El Niño.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, destacou que o plano permite antecipar riscos, organizar a atuação das equipes e acelerar a resposta do poder público diante de situações de emergência.

“Estamos trabalhando de forma preventiva e integrada, com a criação de protocolos definidos para diferentes cenários. O objetivo é acompanhar as condições meteorológicas, mobilizar rapidamente as equipes e orientar a população sempre que necessário. Essa preparação é fundamental para reduzir os impactos dos eventos climáticos extremos que podemos ter nos próximos meses”, afirmou o secretário.

A Defesa Civil conta com um Centro de Monitoramento e Operações que acompanha, permanentemente, as condições meteorológicas e divulga informes sempre que necessário. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.

Estágios – A Defesa Civil trabalha com quatro estágios operacionais: Vigilância (normal), Atenção, Alerta e Alerta Máximo, que se referem às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pela Defesa Civil, órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.