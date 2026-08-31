Procon encontra produtos vencidos em postos no Rio

Uma força tarefa da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), PROCON-RJ e o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), realizou nesta segunda-feira (31) uma operação de fiscalização em postos de combustíveis localizados na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro para verificar as condições de comercialização de produtos e o cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 18 litros de produtos impróprios, tais como lubrificante e fluido para radiadores, por estarem vencidos ou sem especificação quanto à data de fabricação e validade. Os produtos deverão ser descartados ou devolvidos pelo responsável pelo estabelecimento de forma ambientalmente adequada, com a devida comprovação junto ao PROCON-RJ.

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A operação identificou ainda produtos expostos à venda sem informação de preço, entre eles palhetas e fluidos para radiadores. Os fiscais também constataram a ausência do Livro de Reclamações no estabelecimento.