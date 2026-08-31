Morre jornalista Carlos Monforte, um dos primeiros âncoras do jornalismo brasileiro, aos 77 anos

O jornalista e um dos primeiros âncoras do jornalismo brasileiro, Carlos Monforte, de 77 anos, faleceu nesta segunda-feira (31). A família confirmou a informação à TV Globo. Porém, a causa da morte não foi divulgada.

A carreira do jornalista teve início no jornal A Tribuna, em Santos, pouco antes de concluir a faculdade. Após concluir os estudos, ocupou o cargo de assessor de comunicação da Secretaria de Obras do Estado de São Paulo. Também foi repórter especial de O Estado de S. Paulo.

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Monforte começou a trabalhar na TV Globo em 1978, quando foi contratado como repórter local, além de fazer reportagens para o “Jornal Nacional” e para o “Fantástico”. No ano de 1982, passou a ser responsável pela editoria de Política do “Jornal da Globo” e virou editor e apresentador do “Bom Dia São Paulo”, no mesmo ano. Em 1983, passou a ser editor-chefe e apresentador do “Bom Dia Brasil”.

O jornalista deixou a Globo em 1992, para formar o departamento de Comunicação da Confederação Nacional de Indústrias (CNI), mas voltou à emissora depois de dois anos como repórter especial