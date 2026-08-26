Enchente no Nepal deixa 384 turistas desaparecidos e 31 mortos; imagens fortes

Ao menos 384 viajantes estão desaparecidos após uma enchente repentina atingir, nesta quarta-feira (26), a região da fronteira entre o Nepal e o Tibete, na China. Segundo um balanço divulgado por autoridades dos dois países, 31 mortes já foram confirmadas. Entre os desaparecidos, 341 são estrangeiros. A polícia local informou que 22 corpos foram recuperados, enquanto 88 pessoas foram resgatadas.

A enchente atingiu áreas próximas à fronteira e provocou também deslizamentos. No condado de Gyirong, no Tibete, uma passagem de terra entre os dois países foi atingida.

O administrador distrital Narendra Pariyar pediu que moradores que vivem às margens do rio se deslocassem para áreas mais altas como medida de segurança.

Sul-coreanos estão entre os desaparecidos

De acordo com a agência de notícias Yonhap, oito sul-coreanos que trabalhavam em uma usina hidrelétrica na região estão desaparecidos. Outros dez ficaram ilhados após a enchente repentina. O Nepal enviou uma equipe de resgate para realizar buscas na região. A Coreia do Sul também planeja enviar uma força-tarefa ao Nepal, formada por funcionários do governo, bombeiros e policiais.

Um dos locais mais afetados foi o distrito de Rasuwa, no Nepal, que possui cerca de 50 mil habitantes. O primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, informou que equipes de policiais e militares estão atuando nas operações de resgate.

Um estudo preliminar, baseado na análise de imagens de satélite da Planet Labs, indica que uma inundação com detritos ocorreu no rio Lhende devido a um deslizamento de gelo e rochas na fronteira entre Nepal e China, aproximadamente 20 quilômetros a nordeste do posto fronteiriço de Rasuwagadhi.



O presidente da China, Xi Jinping, determinou esforços de busca para localizar e resgatar as pessoas desaparecidas após a enchente atingir a região entre o Nepal e o Tibete nesta quarta-feira (26). A informação foi divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua.

Xi também destacou a necessidade de reforçar o monitoramento e os sistemas de alerta precoce, com o objetivo de garantir as operações de resgate e evitar novos desastres. A agência estatal informou ainda que o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, determinou uma verificação imediata do número de desaparecidos e das pessoas afetadas pela enchente. Ele também orientou as equipes responsáveis pelas ações de resgate e socorro.

Li Qiang pediu ainda que o Ministério das Relações Exteriores da China fortaleça a comunicação e a coordenação com os dois países envolvidos, para que os trabalhos sejam realizados de forma conjunta. Já o vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Guoqing, foi enviado ao Tibete para acompanhar e orientar as operações de resgate, segundo a Xinhua.





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