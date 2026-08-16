Acumulou de novo! Prêmio da Mega-Sena vai a R$ 45 milhões

O sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena foi realizado neste domingo (16). As dezenas sorteadas foram: 23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 45 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (18/08), às 21h, no horário de Brasília.

Resultado da Mega-Sena 3045 por faixa

Confira a premiação do concurso 3045:

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 22 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 89.393,18 para cada uma;

4 acertos: 2.912 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.113,23 para cada uma.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças e quintas-feiras, às 21h, e aos domingos, às 11h, sempre no horário de Brasília.

O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e pode ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,79% da arrecadação. O valor é distribuído entre as diferentes faixas de premiação:

40% são destinados aos acertadores das seis dezenas, a chamada sena;

13% são divididos entre os ganhadores da quina, com cinco acertos;

15% são destinados aos acertadores da quadra, com quatro números;

22% ficam acumulados para concursos de final 0 ou 5;

10% são acumulados para a Mega da Virada.

Quando nenhum apostador acerta as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal é acumulado para o concurso seguinte.

A Mega da Virada, criada em 2008, é uma exceção porque não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco números.

Como é realizado o sorteio da Mega-Sena?

O sorteio é feito com bolas numeradas de 1 a 60. As bolas são colocadas em um globo e, após serem misturadas, seis delas são sorteadas.

O procedimento é acompanhado por auditores populares, selecionados entre voluntários da plateia, além de um representante do órgão fiscalizador da União, que pode participar presencialmente ou de forma remota.

A função dos auditores é acompanhar os procedimentos e verificar a regularidade do sorteio, garantindo a transparência do processo conduzido pela Caixa, de acordo com padrões internacionais.

Como jogar?

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima custa R$ 6 e permite marcar seis números no volante. O apostador também pode escolher até 20 dezenas.

Outra opção é a Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona os números aleatoriamente.

O valor da aposta aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas.