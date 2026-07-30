Pedalar, curtir a praia e se proteger do sol: tudo de graça em Maricá
Bicicletas compartilhadas e estações de protetor solar estão disponíveis para moradores e turistas nas orlas do município, incentivando o lazer e o bem-estar
Sol, praia, passeio de bicicleta e proteção garantida. Agora, proveitar as praias de Maricá ficou ainda mais fácil. Moradores e turistas têm acesso gratuito a protetor solar FPS 30 e bicicletas compartilhadas em diversos pontos das orlas, garantindo mais segurança durante a exposição ao sol e uma alternativa prática para conhecer a cidade.
A distribuição de protetor solar é feita por meio de um totem, onde há um equipamento que conserva o produto. Para aplicar, basta aproximar as mãos da parte inferior, esperar o protetor solar cair e espalhá-lo pelo corpo para ficar totalmente protegido da radiação ultravioleta (UV) emitida pelo Sol.
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“Eu acho uma iniciativa boa, é legal. Com isso, você vai evitar os efeitos do Sol e, com certeza, proteger a saúde. O Sol é bom até certo ponto. Eu uso poucas vezes, mas eu uso”, disse o empresário Vanderlei de Paiva, de 64 anos.
A estação de protetor solar é sucesso entre a criançada, que não perde a oportunidade de passar o produto assim que chega à praia.
“Eu gosto de passar por causa do Sol", disse o pequeno Benício de Souza, de 7 anos.
Em relação às bicicletas, é necessário que o usuário tenha o aplicativo Vermelhinhas EPT, disponível em lojas de aplicativos. Com o aplicativo no celular, o usuário realiza o cadastro com seus documentos pessoais. Após esse processo, é possível liberar as bicicletas de uma estação por até uma hora nos dias de semana e duas horas nos fins de semana e feriados. Na hora de devolver, a pessoa pode deixá-la em qualquer outro ponto da cidade que tenha a estação oficial do sistema de bicicletas compartilhadas.
A modalidade tem encantado os moradores da cidade, incentivando-os a praticar atividades físicas e a aprender a andar de bicicleta, como é o caso da dona de casa Rosineide Colins, de 33 anos.
“Foi boa a experiência de poder andar de bicicleta. É muito legal essa ideia. Para quem não tem bicicleta própria", contou.
Os serviços ficam juntos nas orlas das praias e lagoas do município, possibilitando que qualquer pessoa possa ter acesso a eles.
Segundo moradores, os serviços gratuitos são um diferencial da cidade, o que pode facilitar a vida da população, mas também dos próprios turistas que recorrem à Maricá para aproveitar a natureza.
“Eu acho importante, porque às vezes até a gente esquece de trazer, então aqui a gente já tem disponível. Coisa que em alguns lugares não tem, e eu acho muito legal a iniciativa das prefeituras. Eu já usei as bicicletas. Eu, meu filho e meu marido. Às vezes, a gente vem para a orla e, como não temos três bicicletas, a gente pega as bikes e dá um passeio nos finais de semana em família. É um diferencial, coisas que em muitas cidades a gente não vê, equipamentos assim, se graça”, disse a fotógrafa e moradora de Maricá, Letícia de Oliveira, de 37 anos.
Seja para explorar a cidade de bicicleta ou aproveitar um dia de praia com proteção, moradores e turistas encontram em Maricá serviços gratuitos que unem praticidade, bem-estar e incentivo ao lazer ao ar livre.
Sob supervisão de Marcela Freitas