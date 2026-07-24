Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0577 | Euro R$ 5,7572
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Pesquisadores e estudantes da UFF criam assistente de IA para orientar participantes do maior encontro científico do país

Ferramenta foi treinada exclusivamente com as informações da 78ª Reunião Anual da SBPC

relogio min de leitura | Redação 24 de julho de 2026 - 17:41
A assistente cria roteiros personalizados de acordo com os interesses de cada usuário, sugere trilhas temáticas, indica o melhor caminho entre atividades, entre outros
A assistente cria roteiros personalizados de acordo com os interesses de cada usuário, sugere trilhas temáticas, indica o melhor caminho entre atividades, entre outros -

Pesquisadores e estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), que integram a startup BaXiJen, criaram uma assistente virtual baseada em Inteligência Artificial capaz de responder, em linguagem natural, às dúvidas sobre toda a programação e a estrutura da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece, no campus Gragoatá, de 26 de julho a 1º de agosto.

Disponível gratuitamente na plataforma baxi.ia.br, a ferramenta foi treinada exclusivamente com as informações da 78ª Reunião Anual da SBPC. Em poucos segundos, o participante pode consultar palestras, conferências, mesas-redondas, minicursos, sessões de pôsteres, locais das atividades e serviços, além de receber orientações práticas para aproveitar melhor o evento.

A assistente também cria roteiros personalizados de acordo com os interesses de cada usuário, sugere trilhas temáticas, indica o melhor caminho entre atividades realizadas no Campus Gragoatá, adiciona compromissos diretamente ao calendário do celular e responde perguntas sobre inscrições, transporte, alimentação, hospedagem, acessibilidade e outros serviços disponíveis durante a reunião.

Outro diferencial é a interface simples e intuitiva. As consultas são feitas por conversa em português, dispensando conhecimento técnico. No primeiro acesso, um tutorial em áudio apresenta as principais funcionalidades da plataforma, tornando a navegação ainda mais acessível. A ferramenta oferece ainda recursos específicos para consulta de trabalhos científicos, localização de pôsteres por área ou autor, informações detalhadas sobre minicursos e webminicursos e até a criação de um avatar personalizado com a identidade visual oficial da 78ª Reunião Anual da SBPC.

Mais do que apresentar uma nova aplicação da Inteligência Artificial, a iniciativa evidencia a capacidade da universidade pública de transformar conhecimento em soluções práticas para a sociedade. Ao reunir, organizar e disponibilizar em um único ambiente digital todas as informações do maior encontro científico do Brasil, a UFF coloca a tecnologia a serviço da divulgação científica, da inovação e da democratização do acesso ao conhecimento.

Serviço

78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

Abertura: 26 de julho, às 17h30, no Distrito de Inovação – Estação Cantareira.

Programação: de 27 de julho a 1º de agosto, das 9h às 20h.

Local: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Gragoatá.

Endereço: Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, São Domingos, Niterói (RJ).

Assistente de IA: baxi.ia.br

Tags:

Assistente Virtual Inteligência artificial SBPC 2023 Universidade Federal Fluminense

Matérias Relacionadas