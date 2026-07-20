Manutenção da Cedae afeta abastecimento de água em municípios do RJ nesta terça-feira (21)

Após manutenção, fornecimento pode demorar até 72h para voltar ao normal - Foto: Divulgação/Leonardo Ripamonti

Após manutenção, fornecimento pode demorar até 72h para voltar ao normal - Foto: Divulgação/Leonardo Ripamonti

A Cedae informou que a produção de água no Sistema Guandu ficará limitada a 50% da capacidade nesta terça-feira (21/07). O motivo é uma manutenção preventiva programada pela estatal, que será realizada das 4h às 22h.

Durante o período da manutenção da Cedae, a Águas do Rio aproveitará a janela operacional para executar intervenções pontuais em seu sistema de distribuição, incluindo reparos em adutoras e a instalação de macromedidores de vazão, que funcionam como hidrômetros de grande porte. Os serviços serão realizados neste período porque, em condições normais de operação, exigiriam interrupções no abastecimento para sua execução.

Dependendo da região, o abastecimento será impactado de formas diferentes na área de concessão da Águas do Rio. Em alguns locais, o fornecimento de água será totalmente interrompido devido à paralisação de estruturas responsáveis pelo transporte da água tratada do Sistema Guandu. Em outras localidades, haverá redução no abastecimento, podendo ocorrer baixa pressão e intermitência temporária durante o período da manutenção.

Regiões com interrupção do abastecimento:

Belford Roxo: todo o município.

Duque de Caxias: Bar dos Cavalheiros, Centenário, Centro, Doutor Laureano, Gramacho, Jardim 25 de Agosto, Olavo Bilac, Parque Duque, Parque Fluminense, Parque Sarapuí, Periquito, São Bento, Vila São José e Vila São Luiz.

Mesquita: todo o município.

Nova Iguaçu: Austin, Cabuçu, Cacuia, Califórnia, Campo Alegre, Caonze, Carlos Sampaio, Centro, Chacrinha, Comendador Soares, Danon, Engenho Pequeno, Inconfidência, Ipiranga, Jardim Alvorada, Jardim Guandu, Jardim Iguaçu, Jardim Palmares, Jardim Pernambuco, Jardim Tropical, KM 32, Lagoinha, Luz, Marapicu, Moquetá, Nova Era, Ouro Verde, Palhada, Paraíso, Posse, Prados Verdes, Prata, Rancho Novo, Riachão, Rodilândia, Santa Eugênia, Tinguazinho, Valverde, Viga, Vila Guimarães, Vila Nova e Vila Operária.

Queimados: todo o município.

Rio de Janeiro: Acari, Anchieta, Barros Filho, Coelho Neto, Colégio, Cordovil, Costa Barros, Irajá, Jardim América, Parada de Lucas, Parque Colúmbia, Pavuna, Vigário Geral e Vista Alegre.

São João de Meriti: todo o município.

Regiões com redução do abastecimento:

Nova Iguaçu: Ambaí, Botafogo, Caioba (Kennedy), Carmari, Cerâmica, Nova América, Parque Flora, Ponto Chic, Três Corações e Vasco da Gama.

Rio de Janeiro: Bancários, Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Cacuia, Cachambi, Caju, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Cidade Universitária, Cocotá, Complexo do Alemão, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Estácio, Flamengo, Freguesia (Ilha do Governador), Galeão, Gamboa, Glória, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Inhaúma, Irajá, Jacaré, Jacarezinho, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Lapa, Laranjeiras, Madureira, Mangueira, Manguinhos, Maré, Marechal Hermes, Maria da Graça, Moneró, Olaria, Oswaldo Cruz, Penha, Penha Circular, Pilares, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ramos, Riachuelo, Ribeira, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio, Santo Cristo, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Saúde, Tauá, Tomás Coelho, Turiaçu, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos e Zumbi.

A etapa de normalização do abastecimento terá início assim que a Cedae restabelecer 100% da produção de água no Sistema Guandu. A Águas do Rio reforça que esse processo ocorrerá de forma gradativa, podendo levar 72 horas ou mais, especialmente em regiões elevadas, localizadas nas pontas do sistema de distribuição ou impactadas por eventuais ocorrências operacionais durante a etapa de regularização do serviço.

O abastecimento emergencial por caminhão-pipa será priorizado para unidades de saúde, como hospitais, clínicas de urgência e emergência e demais serviços essenciais.