Unidades da rede estadual promovem Campanha do Agasalho

Unidades estaduais de saúde estão engajadas na campanha do agasalho 2026. Desde o início do inverno uma grande corrente de solidariedade está focada em arrecadar o máximo de roupas, calçados e cobertores que serão distribuídos nas instituições e entidades cadastradas e atendidas pelo Governo do Estado.

Os tonéis de arrecadação estão instalados em locais de visibilidade e fácil acesso dos funcionários e também dos pacientes, acompanhantes, familiares e público em geral, que queiram abraçar a campanha doando peças de roupas e cobertas.

“O foco da campanha é atender pessoas em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las a suportar o inverno com qualidade de vida, uma vez que o frio vem se intensificando a cada semana. É um gesto simples, mas que faz a diferença na vida de quem precisa de apoio”, garante a enfermeira Gabriela Patrício, do Hospital Estadual Alberto Torres.

Os interessados em participar da campanha pode procurar uma das unidades de saúde da sua região, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h. Na última semana a corrente de solidariedade garantiu calças, blusas, meias e cobertores.

Entre as unidades que participam da Campanha do Agasalho estão os Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, e a UPA do Colubandê, também em São Gonçalo