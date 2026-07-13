Ação social movimentou quadra da Viradouro

A iniciativa, gratuita e voltada para a comunidade, fez parte do ciclo de celebrações pelos 80 anos de fundação da escola - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A iniciativa, gratuita e voltada para a comunidade, fez parte do ciclo de celebrações pelos 80 anos de fundação da escola - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A Unidos do Viradouro promoveu, no sábado, dia 11, em sua quadra, em Niterói, o evento "Viradouro de Mãos Dadas". A iniciativa, gratuita e voltada para a comunidade, fez parte do ciclo de celebrações pelos 80 anos de fundação da escola, em parceria com o Instituto Viradouro e com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias de Saúde; Direitos Humanos; Inovação, Ciência e Tecnologia; e Promoção da Igualdade Racial.

A ação, que atendeu centenas de pessoas, ofereceu diversos atendimentos nas áreas de saúde e prevenção, como testes rápidos para ISTs, HIV, sífilis e hepatites B e C; vacinação contra influenza; aferição de pressão arterial e glicemia; além de fisioterapia. Na área de cidadania, direitos e acolhimento, houve marcação para emissão da carteira de identidade, assessoria jurídica e psicológica, assistência social, letramento racial e educação social. Também foram ofertados cursos gratuitos na área de tecnologia.

"Quando dizemos que a Viradouro é uma família, é exatamente a isso que nos referimos. É um lugar onde as pessoas são acolhidas, criam laços, encontram oportunidades e passam a fazer parte de uma história construída coletivamente. Ver esse trabalho consolidado justamente no ano em que celebramos os 80 anos da nossa escola é a certeza de que estamos honrando o passado enquanto construímos um futuro cada vez mais forte para a Viradouro", afirmou Marcelo Calil, presidente de honra.

Ao longo dos próximos meses, a Viradouro promoverá outras atividades comemorativas, entre elas uma festa literária, uma mostra cultural e uma corrida de rua.

"A Viradouro vem fortalecendo sua atuação institucional e ampliando o trabalho desenvolvido junto à comunidade. O projeto dos 80 anos nasceu dentro desse propósito, para que essa celebração não se limite à data de aniversário, mas se estenda ao longo de todo o ano, reafirmando que uma escola de samba é muito mais do que competição: é um instrumento de transformação social, arte, cultura e cidadania", concluiu Alex Fab, vice-presidente e diretor de Carnaval.