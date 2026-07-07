Globo demite o narrador Sergio Arenillas em meio à cobertura da Copa do Mundo

Narrador se pronunciou e agradeceu a TV Globo pelo tempo de casa - Foto: Redes Sociais

Narrador se pronunciou e agradeceu a TV Globo pelo tempo de casa - Foto: Redes Sociais

A onda de reestruturação no esporte do Grupo Globo fez mais uma vítima nesta terça-feira (7). Em plena cobertura da Copa do Mundo de 2026, a emissora demitiu o narrador Sergio Arenillas, que integrava os canais SporTV há 11 anos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal F5, da Folha de S.Paulo, e confirmada pelo profissional. O desligamento faz parte de uma sequência de cortes que o setor esportivo da empresa vem sofrendo nos últimos meses.

Trajetória marcante no SporTV e no esporte olímpico

Sergio Arenillas chegou à Globo em 2015, quando tinha apenas 18 anos e ainda cursava a faculdade de jornalismo na Fundação Cásper Líbero. Ele garantiu sua vaga após vencer um concurso de novos locutores promovido pela emissora com foco na cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Ao longo de mais de uma década na casa, Arenillas se consolidou como uma das principais vozes do SporTV, destacando-se na narração do futebol feminino e também de modalidades olímpicas.

"A Globo me formou": Narrador se pronuncia sobre a saída

Apesar do corte inesperado durante o maior evento de futebol do planeta, Arenillas demonstrou gratidão ao Grupo Globo em sua declaração de despedida. Em entrevista ao F5, o jornalista de 30 anos destacou o papel da emissora em sua evolução profissional.

"Não existe o Arenillas narrador sem a Globo. A Globo me formou como narrador. Acreditou em um garoto de 18 anos ainda na faculdade e agora entrega um profissional de 30 muito melhor para o mercado. Só agradeço por todas as oportunidades que tive, sobretudo no universo olímpico, que é minha grande paixão", afirmou o narrador.