Porto da Pedra promove tradicional feijoada no próximo sábado (11)

Além do mega show do Tigre de São Gonçalo, a festa receberá as coirmãs Unidos de Padre Miguel e Estácio de Sá - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Além do mega show do Tigre de São Gonçalo, a festa receberá as coirmãs Unidos de Padre Miguel e Estácio de Sá - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

O Unidos do Porto da Pedra promove, no próximo sábado (11), a partir das 13h, sua tradicional feijoada. O evento será realizado na quadra da escola e contará com atrações da própria agremiação, escolas convidadas e shows de pagode.

Além do mega show do Tigre de São Gonçalo, a festa receberá as coirmãs Unidos de Padre Miguel e Estácio de Sá. A programação também contará com shows do Pagode do Adame e do grupo Vem Pro Meu Ritmo.

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“A nossa feijoada é um evento pensado para reunir a comunidade, os sambistas e os amigos da escola. Ficamos muito felizes em receber a Unidos de Padre Miguel e a Estácio de Sá na nossa quadra para uma grande tarde.”, afirma o presidente Fabrício Montibelo.

A entrada será gratuita durante todo o evento. Quem desejar mais conforto poderá adquirir mesas para quatro pessoas, com direito a quatro feijoadas, por R$ 120. Já o camarote, com capacidade para até dez pessoas e quatro feijoadas inclusas, custa R$ 350.

SERVIÇO

Feijoada das Vermelhas e Brancas

Data: Sábado, 11 de julho

Horário: A partir das 13h

Local: Quadra do Unidos do Porto da Pedra | Travessa João Silva, 84

Entrada: Gratuita

Atrações: Show do Porto da Pedra , Unidos de Padre Miguel, Estácio de Sá, Pagode do Adame e Vem Pro Meu Ritmo.

Mesas: R$ 120 (4 pessoas + 4 feijoadas)

Camarote: R$ 350 (até 10 pessoas + 4 feijoadas)