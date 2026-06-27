Idosos e pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados durante as celebrações juninas

Entre os principais riscos estão as queimaduras provocadas por fogueiras, fogos de artifício e pelo preparo de comidas típicas em panelões, tachos e recipientes com líquidos superaquecidos - Foto: Divulgação

Entre os principais riscos estão as queimaduras provocadas por fogueiras, fogos de artifício e pelo preparo de comidas típicas em panelões, tachos e recipientes com líquidos superaquecidos - Foto: Divulgação

As festas de São João fazem parte da identidade cultural brasileira e atraem milhares de pessoas para arraiais, quermesses e encontros familiares em todo o país. Em meio às celebrações, no entanto, alguns cuidados são fundamentais para prevenir acidentes e problemas de saúde que tendem a aumentar nesta época do ano, especialmente entre idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Entre os principais riscos estão as queimaduras provocadas por fogueiras, fogos de artifício e pelo preparo de comidas típicas em panelões, tachos e recipientes com líquidos superaquecidos. A exposição à fumaça das fogueiras também merece atenção, pois pode desencadear crises alérgicas e agravar doenças respiratórias, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Para a médica da família da MedSênior em Recife, Melissa Galvão, as pessoas acima dos 50 anos devem ter atenção redobrada durante as comemorações. Com o envelhecimento, a pele passa por alterações naturais que a tornam mais fina e sensível, aumentando o risco de lesões mais graves e prolongando o processo de recuperação.

“Além da maior fragilidade da pele, outro fator que merece atenção é que muitas pessoas mais velhas convivem com doenças crônicas, como diabetes e problemas vasculares, que podem dificultar a cicatrização. Por isso, mesmo queimaduras aparentemente simples não devem ser subestimadas e precisam ser acompanhadas adequadamente”, orienta.

Além das queimaduras, outro fator que merece atenção nesta época do ano é a exposição à fumaça produzida pelas fogueiras. O problema pode ser ainda mais significativo para pessoas com histórico de alergias ou doenças respiratórias.

Segundo o alergista Waldemir Antunes, a fumaça contém partículas capazes de irritar as vias respiratórias e desencadear crises alérgicas ou agravar doenças já existentes.

“A exposição prolongada à fumaça pode provocar sintomas como tosse, espirros, coriza, irritação nos olhos e falta de ar. Pacientes com rinite, sinusite, asma ou bronquite devem evitar permanecer próximos às fogueiras por longos períodos e, sempre que possível, optar por ambientes mais ventilados”, explica.

Caso ocorra uma queimadura, a recomendação inicial é resfriar a região atingida com água corrente em temperatura ambiente. O coordenador médico da MedSênior em Recife, Dr. Victor Borba, alerta que um dos erros mais comuns é recorrer a receitas caseiras ou orientações encontradas na internet.

“É muito comum que as pessoas tentem tratar a queimadura por conta própria. No entanto, algumas práticas podem agravar a lesão e aumentar o risco de infecções. Sempre que houver formação de bolhas, dor intensa, áreas extensas acometidas ou queimaduras em regiões mais sensíveis do corpo, como rosto e mãos, é fundamental procurar atendimento de saúde. A avaliação médica adequada ajuda a reduzir o risco de complicações e a definir o tratamento mais indicado para cada caso”, destaca.

Cuidados para aproveitar o São João com mais segurança

Mantenha distância segura de fogueiras e áreas com chamas abertas;

Tenha atenção redobrada ao preparar comidas típicas em panelões, tachos e recipientes com líquidos quentes;

Pessoas com rinite, asma ou outras doenças respiratórias devem evitar exposição prolongada à fumaça;

Em caso de queimadura, lave a região com água corrente em temperatura ambiente;

Não aplique receitas caseiras sobre a lesão;

Procure atendimento médico diante de bolhas, dor intensa ou queimaduras extensas ou em áreas sensíveis do corpo.

Com prevenção e atenção aos riscos, é possível celebrar o São João preservando a saúde e o bem-estar, aproveitando as tradições juninas com mais tranquilidade e segurança.