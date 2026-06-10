Morre aos 69 anos Tulé Peake, diretor de arte de clássicos do cinema brasileiro

O diretor de arte e cenógrafo Tulé Peake morreu aos 69 anos, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto. Reconhecido por sua contribuição ao cinema brasileiro, ele participou de produções de grande destaque, sendo responsável pela concepção visual de obras marcantes.

Ao longo da carreira, trabalhou em filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Ensaio sobre a Cegueira, ajudando a construir a estética que se tornou referência no audiovisual nacional. Seu trabalho rendeu importantes premiações e consolidou seu nome entre os principais profissionais dos bastidores do cinema.

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O velório está sendo realizado nas Casas Casadas, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A morte de Tulé Peake representa uma grande perda para a cultura e a indústria cinematográfica brasileira.