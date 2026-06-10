Rock in Rio 2026 passa a oferecer meia-entrada para profissionais da segurança pública

Além dos agentes de segurança pública, o benefício é válido para estudantes, menores de 21 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, professores e profissionais da rede de ensino do Rio de Janeiro, entre outros - Foto: Divulgação

Além dos agentes de segurança pública, o benefício é válido para estudantes, menores de 21 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, professores e profissionais da rede de ensino do Rio de Janeiro, entre outros - Foto: Divulgação

Com os ingressos para o Rock in Rio 2026 já à venda, agentes de segurança pública de todo o país passam a contar, pela primeira vez, com o direito à meia-entrada no maior festival de música do Brasil. O benefício é garantido por lei municipal e também vale para eventos culturais e esportivos realizados na cidade do Rio de Janeiro.

A medida contempla policiais penais, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e guardas municipais. O direito é garantido tanto aos profissionais da ativa quanto aos aposentados e, no caso dos militares, também aos integrantes da reserva.

O benefício foi instituído por meio de lei de autoria do vereador e policial penal licenciado Fernando Armelau (PL), aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e em vigor desde 1º de abril deste ano.

Segundo Armelau, a iniciativa representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado diariamente pelos agentes de segurança pública, especialmente em grandes eventos.

“Essa é uma lei, não um favor. Muitas vezes, enquanto as pessoas estão se divertindo, os agentes estão trabalhando para garantir que todos possam chegar e sair com segurança. Nada mais justo do que reconhecer esses profissionais, assegurando a eles o direito de também frequentar esses eventos em seus momentos de lazer, pagando meia-entrada”, afirmou o vereador.

Rock in Rio 2026

Datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Local: Cidade do Rock

Vendas: exclusivamente online, pelo site da Ticketmaster Brasil.

Quem tem direito à meia-entrada

Além dos agentes de segurança pública, o benefício é válido para estudantes, menores de 21 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, professores e profissionais da rede de ensino do Rio de Janeiro, jovens de baixa renda, garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e pessoas com doenças graves, conforme a legislação vigente.