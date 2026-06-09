Belo é tietado por fãs na travessia de barcas entre Rio e Niterói

O cantor Belo, de 52 anos, chamou a atenção dos passageiros durante uma viagem de barca entre Rio de Janeiro e Niterói nesta terça-feira (9). O artista foi reconhecido por diversas pessoas a bordo e acabou protagonizando uma cena de grande proximidade com o público.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o pagodeiro sendo abordado por admiradores ao longo da travessia pela Baía de Guanabara. Muitos aproveitaram a oportunidade para tirar fotos, trocar algumas palavras e demonstrar carinho pelo cantor.

Sempre atencioso, Belo fez questão de retribuir o afeto recebido, conversando com os passageiros e atendendo aos fãs de forma descontraída durante o percurso.

O artista também esteve recentemente entre os assuntos mais comentados após participar da execução do Hino Nacional ao lado de Alcione antes do amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no Maracanã, em 31 de maio. A apresentação gerou repercussão nas redes sociais e motivou comentários diversos.

Durante uma apresentação em Arujá, no interior de São Paulo, Belo resolveu tratar o episódio com bom humor. Ao conversar com o público, brincou: "Foi aqui que pediram o hino?". Em seguida, arrancando risadas da plateia, pediu aos músicos que tocassem o que chamou de "hino do pagode".