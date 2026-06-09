Dia dos Namorados: operação da SEDCON e do PROCON-RJ reforça fiscalização em restaurantes

O clima de romance já está no ar com a proximidade do Dia dos Namorados, mas para a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON Estadual (PROCON-RJ), o foco está na segurança e na saúde dos casais. Uma força-tarefa especial foi montada para fiscalizar restaurantes em todo o estado do Rio de Janeiro, garantindo que o jantar especial da data mais romântica do ano não termine em dor de cabeça — ou nos hospitais. As primeiras ações da operação acenderam o alerta vermelho, revelando cenários preocupantes que vão de produtos vencidos a cozinhas com livre acesso a pragas urbanas. Mais de 22 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram encontrados durante as fiscalizações realizadas na segunda-feira (08/06). Já na terça-feira (09/06) os problemas encontrados foram estruturais.

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"O Dia dos Namorados é uma das datas mais aquecidas para o setor de gastronomia, e o consumidor merece uma experiência perfeita, o que começa rigorosamente pelo que acontece dentro da cozinha. O romantismo não pode camuflar a falta de higiene e o desrespeito às normas de consumo -, afirma o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta.

Na Zona Sudoeste da capital, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, a fiscalização encontrou problemas estruturais e de higiene em dois estabelecimentos, na segunda-feira. No primeiro restaurante vistoriado, a cozinha parecia ignorar o calendário, e os agentes encontraram mais de sete quilos de alimentos como salsichas, granulados de confeitaria, gergelim, massa para tapioca e tempero de cúrcuma com prazos de validade já expirados, alguns vencidos desde março. Além disso, insumos como cobertura de chocolate, leite em pó e batata palha, estavam sem qualquer especificação no estoque seco. Para piorar, a estrutura oferecia riscos, com janelas sem telas de proteção para evitar a entrada de vetores, lixeiras com pedais quebrados, prateleiras com pontos de ferrugem e pisos danificados na cozinha e na câmara resfriada.

Em outro endereço no mesmo bairro, o cenário de alerta se repetiu. Os fiscais flagraram acúmulo de água em pisos quebrados bem no corredor de acesso às câmaras, criando um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. O local também apresentava lixeiras com pedais quebrados na cozinha, piso quebrado na copa, ralo sem tela de proteção e o estabelecimento não exibia os cartazes obrigatórios com o contato do PROCON-RJ e o Disque 180, que aborda a violência contra a mulher.

A operação também desembarcou na Costa Verde, no bairro Parque das Palmeiras, em Angra dos Reis. Em um restaurante local, a quantidade de frutos do mar impróprios para o consumo impressionou a equipe de fiscalização. Foram descartados mais de dez quilos de pescados sem identificação de validade ou manipulação, incluindo camarão cozido, peixe-cavalo, marisco e cabeça de lula. Na geladeira, os agentes ainda encontraram polvo, presunto, aipim e casquinha de siri com prazos de validade vencidos.

A infraestrutura também foi alvo dos agentes devido a fiações elétricas expostas, paredes descascando e com mofo, e azulejos quebrados na cozinha. Na área de pré-preparo e nos refrigeradores, as borrachas de vedação estavam totalmente desgastadas, as grades e tampas continham ferrugem e havia uma abertura direta para a área externa sem nenhuma barreira contra pragas. O local ainda negligenciava a exibição de cartazes de utilidade pública, como o da gratuidade de água filtrada, os telefones do PROCON e o Disque 180, além de não possuir o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

Ainda na Costa Verde, a fiscalização estendeu os trabalhos até o Bairro Parque Mambucaba (Perequê), onde mais um estabelecimento foi autuado por colocar em risco a segurança dos frequentadores. No local, os agentes flagraram problemas estruturais, incluindo pisos quebrados nas áreas de cozinha e de lavagem de pratos e panelas, além de pontos de ferrugem na prateleira do freezer principal. A negligência com os alimentos ficou evidente. Foram encontrados e descartados mais de quatro quilos de produtos sem qualquer especificação de validade ou manipulação, entre eles molho de peixe, aipim cozido, molho de tomate seco e um mix de frios com queijo e presunto. Para completar o cenário de irregularidades, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento e o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

Já na terça-feira (09/06), em dos restaurantes fiscalizados, localizados no Leblon, Zona Sul do Rio, foram encontrados problemas estruturais como lixeira com pedal inoperante, ralo sem tela de proteção, pontos de ferrugem na geladeira, piso rugoso. Também foi constatado ausência do livro de reclamações do PROCON.

Em outro restaurante, no mesmo bairro, também não apresentava o livro de reclamações do PROCON. Em todos os casos, os produtos considerados impróprios foram integralmente descartados pelos responsáveis dos estabelecimentos na presença dos fiscais A SEDCON e o PROCON-RJ reforçam que as fiscalizações continuarão intensificadas e orientam os consumidores a denunciarem qualquer irregularidade encontrada através dos canais oficiais da Secretaria e da Autarquia.