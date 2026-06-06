Homem pula muro de cemitério, se acidenta, e vai parar em hospital

Um homem sofreu um acidente após cair de dentro do Cemitério Municipal Princesa Isabel, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

As imagens viralizaram na última sexta-feira (05). No entanto, não se sabe exatamente quando o caso ocorreu. Com a queda, ele sofreu um grave trauma facial.

Algumas pessoas que testemunharam o acidente disseram que ele teria permanecido no cemitério após o horário de fechamento. Ao tentar sair pulando o muro, ele acabou perdendo o equilíbrio e caindo. Ele tentou usar uma árvore para se equilibrar, mas mesmo assim se acidentou.

O homem foi levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. Os exames descartaram lesões mais sérias, como danos neurológicos, mas identificaram o grave trauma facial. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, onde passou por avaliação especializada.

Em seguida, ele retornou ao hospital municipal para ficar internado e sendo acompanhado pelos médicos. Prefeitura de Arraial do Cabo informou que apura as circunstâncias do caso e destacou que o cemitério funciona diariamente das 8h às 17h.