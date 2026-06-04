Pai de Henry Borel lamenta decisão sobre Monique: “É como perder meu filho novamente”

O pai de Henry Borel, Leniel Borel, reagiu com indignação à decisão que concedeu perdão judicial a Monique Medeiros no julgamento do caso que apura a morte do menino, em 2021. Após o anúncio do veredito, Leniel afirmou que a medida representou mais um duro golpe para a família.

Em declaração à imprensa, ele disse sentir que a memória do filho foi novamente atingida e classificou a decisão como uma nova injustiça. Segundo Leniel, o resultado trouxe profunda revolta e aumentou a sensação de impunidade no caso.

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Monique teve a acusação de homicídio doloso afastada pelos jurados. Ela foi responsabilizada por omissão diante das agressões sofridas por Henry, mas recebeu perdão judicial em relação ao homicídio culposo. Já o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo.

A decisão provocou forte reação de Leniel, que acompanha o caso desde a morte do filho e tem atuado publicamente em defesa de medidas de proteção à infância. Para ele, a responsabilização de todos os envolvidos era fundamental para que a família encontrasse uma resposta da Justiça.

Após o julgamento, integrantes da acusação informaram que estudam medidas judiciais para contestar parte da decisão relacionada a Monique. O objetivo é analisar possíveis recursos dentro dos prazos legais previstos pela legislação.