Ciclista morre após colisão com ônibus do BRT no Recreio dos Bandeirantes

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após colidir com um ônibus do BRT enquanto trafegava em uma bicicleta elétrica na Avenida das Américas, próximo à estação Notre-Dame, no sentido Santa Cruz. O acidente ocorreu por volta das 18h33 desta quarta-feira (3), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



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Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, ao chegarem ao local do acidente, foi confirmada a morte do ciclista no local. .

O acidente levantou, novamente, a discussão sobre a regulamentação das bicicletas elétricas nas avenidas do Rio, visto que esse não é o primeiro caso de morte por colisão no trânsito causada pelo uso desse meio de transporte. A prefeitura, inclusive, já publicou um decreto com regras sobre as bicicletas elétricas e veículos ciclomotores.

A empresa responsável pelo BRT publicou uma nota sobre o caso: “A MOBI-Rio informa que, na noite desta quarta-feira (3), um veículo autopropelido chocou-se com o BRT do corredor Transoeste após atravessar a pista exclusiva, na faixa de pedestre, com o sinal aberto para os ônibus. O acidente ocorreu na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na altura da estação Notre Dame. Os bombeiros foram acionados, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu.”