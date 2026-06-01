Ações do Maio Amarelo alcançam cerca de 2 mil alunos em escolas do interior do estado

A Coordenadoria de Educação no Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) preparou uma programação especial de Maio Amarelo voltada para ações educativas em escolas fluminenses. Ao longo do mês, a equipe visitou 16 escolas de educação infantil e ensino médio em Pinheiral e Trajano de Moraes, alcançando cerca de 2 mil alunos.

As atividades incluíram orientações sobre comportamento seguro no trânsito, com teatro de bonecos e tapetes interativos para as crianças. Já os adolescentes participaram de dinâmicas com óculos simuladores de sono e embriaguez, que demonstram os impactos das alterações nos sentidos e no tempo de reação durante a condução de veículos. Também foram distribuídos materiais educativos, como livros para colorir e cartilhas informativas.

De forma lúdica e interativa, as ações abordaram temas como travessia segura, respeito à sinalização, uso do cinto de segurança e atenção no trânsito. Para a diretora da Escola João de Moraes Martins, Joziane Dias, ações educativas realizadas no ambiente escolar ajudam a formar cidadãos mais conscientes e ampliam o alcance das orientações de segurança no trânsito para além da sala de aula.

"Essas ações educativas são muito importantes porque ajudam as crianças a desenvolver, desde cedo, a consciência sobre seus comportamentos no trânsito. Além disso, elas acabam levando esse conhecimento para dentro de casa e compartilhando essas orientações com seus familiares. Esse aprendizado contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e pode refletir na redução de infrações e acidentes ao longo do tempo", afirma.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização voltado à promoção de comportamentos mais seguros no trânsito. A iniciativa surgiu após a Organização das Nações Unidas (ONU) estabelecer a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, mobilizando diferentes países em ações de prevenção e preservação da vida.

A educação para o trânsito é considerada um dos pilares da segurança viária. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito em todo o mundo, evidenciando a importância de ações permanentes de conscientização e prevenção.