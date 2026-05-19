Prefeitura de Niterói amplia vacinação contra gripe para toda população a partir desta quarta (20)

As vacinas estão disponíveis nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Foto: Divulgação

As vacinas estão disponíveis nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Foto: Divulgação

A partir desta quarta-feira (20), a Prefeitura de Niterói amplia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais. A medida elimina os grupos prioritários e visa proteger o maior número possível de cidadãos antes do período de pico das doenças respiratórias.

As vacinas estão disponíveis nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Prefeitura orienta que os cidadãos levem documento de identificação e a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento prévio.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforça a importância da imunização:

“Nessa época do ano, é esperado o aumento das doenças respiratórias. A vacinação contra a influenza é uma das medidas mais importantes para evitar casos graves. Com a ampliação do público-alvo, é fundamental que as pessoas procurem os postos de saúde para receber a dose”, afirmou a secretária.

A vacina não deve ser aplicada em crianças menores de seis meses e em pessoas com histórico de anafilaxia grave a doses anteriores da vacina.

A influenza é uma infecção viral febril aguda, geralmente benigna e autolimitada, mas que pode evoluir para quadros graves. Os sintomas mais comuns incluem febre (geralmente de início súbito), calafrios, dor de cabeça, dores musculares, tosse seca, dor de garganta e coriza. A duração costuma ser de cerca de uma semana.

Locais de vacinação

Policlínicas Regionais:

· Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca

· Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva – Avenida Professor João Brasil, s/nº – Engenhoca

· Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Doutor Luiz Palmier, nº 726 – Barreto

· Policlínica Regional de São Lourenço Dr. Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço

· Policlínica Regional de Santa Rosa Dr. Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil

· Policlínica Regional do Largo da Batalha Dr. Francisco da Cruz Nunes – Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha

· Policlínica Regional de Itaipu Ass. Social Maria Aparecida da Costa – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato

· Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Professor Ernani Faria Alves, n° 161 – Piratininga

· Policlínica Comunitária de Jurujuba - Mário Munhoz Monroe (PCJ) – Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n – Jurujuba

Unidades Básicas de Saúde:

· UBS Santa Bárbara Dr. Adelmo de Mendonça e Silva – Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara

· UBS da Engenhoca – Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca

· UBS do Morro do Estado Dr. Mario Pardal – Rua Doutor Araújo Pimenta, s/nº – Ingá

· UBS de Piratininga – Rua Doutor Marcolino Gomes Candau, nº 111 – Piratininga

· UBS do Centro Dr. Eduardo Imbassay – Rua Visconde do Uruguai, nº 531 – 3º e 4º andares – Centro

Módulos do Médico de Família:

MMF CAFUBÁ I – Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, 3 – Piratininga

MMF CAFUBÁ II – Rua Deputado José Luiz Erthal, Lote 5 Quadra 69 – Cafubá

MMF CAFUBÁ III – Rua Manoel Pacheco de Carvalho, 107 – Piratininga

MMF COLÔNIA – Praia de Itaipu, s/nº – Itaipu

MMF ENGENHO DO MATO – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Maravista

MMF JACARÉ – Estrada Frei Orlando, 169 – Jacaré

MMF MARAVISTA – Rua Astor da Costa Menezes, s/n – Maravista

MMF VÁRZEA DAS MOÇAS – Estrada Velha de Maricá, s/n – Várzea das Moças

MMF LEOPOLDINA – Rua General Castrioto, 81 – Barreto

MMF MARÍTIMOS – Avenida Machado, s/nº – Barreto

MMF MARUÍ – Rua Maruí Grande, 15 – Barreto

MMF NOVA BRASÍLIA – Rua Doutor Francisco Sardinha, 102 – Engenhoca

MMF BALDEADOR – Loteamento Bento Pestana, s/n – Fonseca

MMF CORONEL LEÔNCIO – Avenida Professor João Brasil, s/n – São Lourenço

MMF BERNARDINO – Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca

MMF CARAMUJO – Rua Pastor José Gomes, 683 – Caramujo

MMF JONATHAS BOTELHO – Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango

MMF TEIXEIRA DE FREITAS – Rua Teixeira de Freitas, 380 – Fonseca

MMF VIÇOSO JARDIM – Estrada Viçoso Jardim, s/n – Viçoso Jardim

MMF VILA IPIRANGA – Rua Tenente Ozório, s/n – Engenhoca

MMF SERRÃO E JUCA BRANCO – Travessa Dona Julia, 29 – Fonseca

MMF HOLOFOTE – Travessa do Holofote, 34 – Santana

MMF ILHA DA CONCEIÇÃO – Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição

MMF MORRO DA BOA VISTA – Rua Indígena, 200 – São Lourenço

MMF PONTA D’AREIA – Praça Doutor Vitorino, s/nº – Ponta D’Areia

MMF ALARICO – Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa

MMF CAVALÃO – Alameda Paris, s/n – Icaraí

MMF PALÁCIO – Rua 11 de Agosto, 4 – Ingá

MMF JURUJUBA – Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/nº – Jurujuba

MMF MARTINS TORRES – Rua Doutor Martins Torres, 281 – Santa Rosa

MMF PREVENTÓRIO – Avenida Prefeito Silva Picanço, 1753 – Charitas

MMF SOUZA SOARES – Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa

MMF VITAL BRAZIL – Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil

MMF VIRADOURO – Rua Dr. Mario Vianna, 790 – Viradouro

MMF ATALAIA – Rua Padre José Euger, s/n – Ititioca

MMF BADU – Estrada Alcebíades Pinto, s/n – Badu

MMF CANTAGALO – Avenida Nelson de Oliveira e Silva, 63 – Vila Progresso

MMF GROTA I – Rua Albino Pereira, 615 – São Francisco

MMF GROTA II – Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco

MMF ITITIOCA – Rua Costa Monteiro, s/n – Ititioca

MMF MACEIÓ – Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n – Maceió

MMF MATAPACA – Rua Aurora Ribeiro, 5 – Maria Paula

MMF SAPÊ – Rua E, s/n – Sapê

MMF MORRO DO CÉU – Rua Daniel Riente, 29 – Caramujo – Funcionamento das 7h às 16h.