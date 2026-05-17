Mega-sena acumula e próximo prêmio será de R$ 300 milhões

A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.009, realizado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegará a R$ 300 milhões no próximo concurso, cujo sorteio será realizado no próximo sábado, 23 de maio.

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As dezenas sorteadas foram as seguintes: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30.

A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já a quadra registrou mais de 6 mil apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de, R$ 636,14.

As apostas para o sorteio do próximo concurso podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.