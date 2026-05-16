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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 65 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de maio de 2026 - 10:42
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 -

As seis dezenas do concurso 3.009 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 65 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa e pelo aplicativo Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

Mega Sena prêmio de 65 milhões

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