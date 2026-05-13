Prédio comercial é demolido no Vidigal, a construção era ilegal

A operação contou com a participação de 40 agentes da Seop - Foto: Divulgação

A operação contou com a participação de 40 agentes da Seop - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou na manhã desta quarta-feira (13), a demolição de um prédio comercial de sete pavimentos, localizado na Rua Major Toja Martinez Filho, no Vidigal, Zona Sul do Rio. De acordo com a Prefeitura , o imóve,l que apresenta cerca de 400 metros quadrados, foi construído sem autorização municipal.

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Segundo a Seop, a construção é considerada irregular desde 2013 e já havia recebido algumas notificações de embargo e de infração nesses últimos 13 anos. Os donos do imóvel tentaram abrir um processo de tentativa de legalização do prédio, no entanto o pedido foi indeferido pela Prefeitura.

A Seop ainda afirma que segundo engenheiros da prefeitura, os responsáveis pela construção irregular devem ficar com um prejuízo de aproximadamente R$1,5 milhão.

A operação contou com a participação de 40 agentes da Seop e a secretaria ainda informou que a região exige uma atenção especial durante essas ações, em decorrência da influência do crime organizado no local.

A demolição foi realizada manualmente, visto que máquinas pesadas não conseguiam acessar a região.