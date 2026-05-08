Instagram remove recurso de privacidade de mensagens

Instagram não terá mais a criptografia de ponta a ponta, que representa o alto nível de privacidade das mensagens - Foto: Reprodução/Pexels

Instagram não terá mais a criptografia de ponta a ponta, que representa o alto nível de privacidade das mensagens - Foto: Reprodução/Pexels

A rede social Instagram desativou o recurso que permitia aos usuários enviar mensagens com alto nível de privacidade. A partir desta sexta-feira (8), a rede social poderá acessar todo o conteúdo das mensagens diretas, incluindo imagens, vídeos e mensagens de voz.

A descontinuação da chamada "criptografia de ponta a ponta (E2EE, sigla em inglês) representa uma guinada da Meta, dona do Instagram. A criptografia é tida por especialistas como a melhor forma e mais segura para troca de mensagens na internet.

A Sociedade Nacional de Proteção de Crianças Contra Crueldade (NSPCC, na sigla em inglês), uma das principais organizações sem fins lucrativos do Reino Unido, alerta há anos que a criptografia de ponta a ponta poderia expor crianças a riscos.

"Estamos realmente satisfeitos", disse Rani Govender, do NSPCC, acrescentando que a criptografia de ponta a ponta "pode permitir que autores de crimes deixem de ser detectados, o que faz com que o aliciamento e o abuso infantil passem despercebidos".

Por outro lado, defensores da privacidade afirmam que a medida representa um retrocesso. Maya Thomas, da Big Brother Watch, ONG britânica de defesa da privacidade e dos direitos civis, disse estar "decepcionada" com a decisão e afirmou que a criptografia de ponta a ponta era "uma das principais formas de crianças protegerem seus dados na internet". Thomas acrescenta haver preocupação de que a Meta esteja cedendo à pressão de governos.

A empresa não anunciou publicamente a decisão de abandonar a implementação da ferramenta no Instagram. Em vez disso, atualizou discretamente os termos e condições do aplicativo em março: "As mensagens com criptografia de ponta a ponta no Instagram deixarão de ser compatíveis após 8 de maio de 2026. Se você tiver conversas afetadas por essa mudança, verá instruções sobre como baixar mídias ou mensagens que deseje guardar", informou a empresa.