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Jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morre aos 85 anos no Rio

Raimundo foi um dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de maio de 2026 - 15:06
O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira
O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira -

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado (2), aos 85 anos, no Rio de Janeiro, onde morava. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Exu, em Pernambuco, Raimundo foi um dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro, com atuação marcante na imprensa alternativa e na resistência à ditadura militar.

Ao longo da carreira, trabalhou em veículos de grande relevância, como as revistas Realidade e Veja, além de ter sido fundador do jornal Movimento, um dos principais símbolos da luta pela liberdade de expressão no país.

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Reconhecido pelo jornalismo crítico e independente, Raimundo construiu uma trajetória marcada pela defesa da democracia e pelo compromisso com a informação de qualidade.

O corpo do jornalista foi cremado ainda no mesmo dia.

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