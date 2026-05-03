Jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morre aos 85 anos no Rio

O jornalista Raimundo Rodrigues Pereira morreu na manhã deste sábado (2), aos 85 anos, no Rio de Janeiro, onde morava. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Exu, em Pernambuco, Raimundo foi um dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro, com atuação marcante na imprensa alternativa e na resistência à ditadura militar.

Ao longo da carreira, trabalhou em veículos de grande relevância, como as revistas Realidade e Veja, além de ter sido fundador do jornal Movimento, um dos principais símbolos da luta pela liberdade de expressão no país.

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Reconhecido pelo jornalismo crítico e independente, Raimundo construiu uma trajetória marcada pela defesa da democracia e pelo compromisso com a informação de qualidade.

O corpo do jornalista foi cremado ainda no mesmo dia.