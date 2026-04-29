IX Copa Gerson começa em Niterói com proposta de descoberta de novos talentos e inclusão social através do futebol

À frente do projeto estão Gerson, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira de futebol, e sua equipe - Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

À frente do projeto estão Gerson, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira de futebol, e sua equipe - Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

Niterói vive um dos momentos mais marcantes do calendário esportivo e social de 2026 no mês de abril, com a chegada da IX Copa Gerson, um evento que já nasce gigante e consolida seu lugar como o maior campeonato de futebol voltado ao projeto socioesportivo do município — sem qualquer paralelo na cidade.

Realizada aos sábados no tradicional Estádio Mestre Ziza (Caio Martins), a competição se estenderá até dezembro, reunindo todos os alunos do “Projeto Gerson” em uma jornada que vai muito além das quatro linhas. Trata-se de um verdadeiro espetáculo de inclusão, disciplina e transformação social, onde o esporte se torna ferramenta de educação, cidadania e esperança.

A Copa não é apenas um torneio — é um movimento. A cada rodada, jovens atletas entram em campo carregando sonhos, superando desafios e construindo histórias de vida que inspiram dentro e fora das arquibancadas. Em um ambiente de integração e respeito, o evento fortalece valores fundamentais como trabalho em equipe, perseverança e fair play.

Leia também:

Niterói recebe campeonato nacional de ParaJiu-Jitsu neste final de semana

Todo Mundo no Rio: Show da Shakira contará com pulseiras especiais para ordenar metrô

À frente desse projeto está uma das maiores lendas do futebol brasileiro, Gerson, tricampeão mundial e atual Presidente de Honra do Instituto Canhotinha de Ouro. Presente ao longo da competição, Gerson acompanhará de perto cada talento em campo, avaliando, incentivando e, quem sabe, ajudando a revelar novos “craques da bola” para o cenário nacional.

Gerson acompanhará de perto cada talento em campo | Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

O sucesso da iniciativa também se reflete no amplo apoio institucional. A IX Copa Gerson conta com o respaldo de importantes Órgãos, como a Prefeitura de Niterói, a Secretaria de Governo de Niterói e a Secretaria de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, o 12º Batalhão de Polícia Militar do Estado (Niterói), além de empresas parceiras que acreditam no poder transformador do esporte.

Exclusiva para os alunos do “Projeto Gerson”, a competição reforça seu compromisso com a formação integral dos participantes, criando oportunidades reais e abrindo portas para o futuro.

Com histórico de edições vitoriosas, a expectativa não poderia ser outra: a IX Copa Gerson já desponta como mais um grande sucesso. Um evento que não apenas revela talentos, mas constrói cidadãos — e reafirma que, em Niterói, o futebol também é instrumento de transformação social.