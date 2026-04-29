Entregadores anunciam paralisação no estado do Rio de Janeiro nos dias 30 de abril e 1° de maio

Entregadores por aplicativo anunciaram uma paralisação estadual no Rio de Janeiro para os dias 30 de abril e 1º de maio. O movimento, conhecido como “Breque dos Apps RJ 2026”, surge em meio a uma série de reclamações da categoria sobre queda na remuneração e mudanças recentes nos modelos de distribuição de corridas adotados pelas plataformas. A mobilização deve atingir diferentes regiões do estado, incluindo a capital e cidades da Região Metropolitana, como Niterói e São Gonçalo, onde há previsão de atos e concentração de trabalhadores.

De acordo com Amsterdan Sousa, conhecido como Mister, idealizador do Movimento Voz dos Entregadores e responsável pela organização da categoria em Niterói e São Gonçalo, a paralisação é motivada principalmente por mudanças recentes nas modalidades de entrega adotadas pelas plataformas. “O principal motivo da paralisação é a modalidade + entrega, que reduz o valor da taxa mínima de R$ 7 para R$ 3, tirando a demanda daqueles que não aceitam rodar nessa modalidade”, afirmou.

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Essas mudanças recentes vêm provocando uma queda significativa na renda dos trabalhadores, além de ampliar a desigualdade entre os entregadores que atuam nas plataformas, especialmente entre aqueles que trabalham de forma autônoma e os vinculados a operações logísticas. O movimento também alerta para possíveis estratégias adotadas pelas empresas durante o período de paralisação, como a oferta de incentivos financeiros para manter os serviços em funcionamento, o que, segundo os organizadores, pode impactar diretamente a adesão dos profissionais.

Na capital, os entregadores devem se reunir na região da Cinelândia, no Centro do Rio, enquanto em Niterói a mobilização está prevista para acontecer nas proximidades das Docas, ao lado do Plaza Shopping. A expectativa do movimento é que a mobilização pressione as plataformas a reverem os modelos adotados atualmente. “Nós esperamos que o aplicativo de entrega tire essas modalidades da plataforma e que os entregadores se conscientizem e não façam nenhum desses modais”, disse.