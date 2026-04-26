Número de reservas de passagens aéreas para show da Shakira supera em 60% os da Madonna
A quantidade de reservas de estrangeiros está quase igualando o total do ano passado, o show da Lady Gaga
O número de passagens aéreas reservadas por estrangeiros para o show de Shakira é 60% maior que os reservados para o show de Madonna realizado há 2 anos, também, em Copacabana.
Leia também:
Paradas LGBT+ do Rio juntam forças por direitos e políticas públicas
Viúva de John Lennon perde processo na justiça contra o rapper brasileiro L7NNON; entenda
O show que acontece no próximo dia 2 de maio, já está com o total de 13 mil reservas. Número que encosta no total da edição passada do “Todo Mundo no Rio” com Lady Gaga, 14.046 de bilhetes ao todo.
Segundo pesquisa do HotéisRio, os visitantes estão previstos para ocuparem 80% da área hoteleira da Zona Sul da cidade e 65% de outras regiões. E o RioGaleão tem a expectativa de receber cerca de 314 mil passageiros para a grande apresentação da cantora latina.