Número de reservas de passagens aéreas para show da Shakira supera em 60% os da Madonna

O show que acontece no próximo dia 2 de maio, já está com o total de 13 mil reservas - Foto: Reprodução/Instagram

O show que acontece no próximo dia 2 de maio, já está com o total de 13 mil reservas - Foto: Reprodução/Instagram

O número de passagens aéreas reservadas por estrangeiros para o show de Shakira é 60% maior que os reservados para o show de Madonna realizado há 2 anos, também, em Copacabana.

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O show que acontece no próximo dia 2 de maio, já está com o total de 13 mil reservas. Número que encosta no total da edição passada do “Todo Mundo no Rio” com Lady Gaga, 14.046 de bilhetes ao todo.

Segundo pesquisa do HotéisRio, os visitantes estão previstos para ocuparem 80% da área hoteleira da Zona Sul da cidade e 65% de outras regiões. E o RioGaleão tem a expectativa de receber cerca de 314 mil passageiros para a grande apresentação da cantora latina.