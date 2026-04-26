Acumulou! Prêmio da Mega-sena vai a R$ 115 milhões

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Foto: Divulgação/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 115 milhões na noite do último sábado (25), segundo a Caixa Econômica Federal.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.000. Os números sorteados foram: 22, 23, 36, 40, 52 e 60.

As 65 apostas que acertaram cinco dezenas conquistaram o prêmio de R$ 64.627,76. Já as 5.255 apostas com quatro acertos ganharam R$ 1.317,67.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em casas lotéricas ou na internet, e o valor mínimo para participar é de R$ 6.