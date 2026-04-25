Desinformação sobre autismo cresce mais de 15 mil% no Brasil

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos dados mais recentes sobre a população autista no Brasil - Foto: Divulgação/Campanha Autistas Brasil e Piracanjuba

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos dados mais recentes sobre a população autista no Brasil - Foto: Divulgação/Campanha Autistas Brasil e Piracanjuba

O avanço acelerado da desinformação sobre autismo no Brasil, que cresceu mais de 15mil% desde a pandemia, está no centro de uma nova campanha nacional que busca levar informação qualificada diretamente aos lares brasileiros. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Piracanjuba e a Autistas Brasil, e se apoia em dados de uma pesquisa conduzida pela Autistas em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

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O estudo analisou mais de 58 milhões de mensagens na plataforma Telegram e revelou a dimensão da circulação de conteúdos falsos sobre o tema no país. Nesse cenário, a campanha aposta em uma estratégia de comunicação de massa ao transformar embalagens de produtos do cotidiano em canal de informação acessível, com o objetivo de combater fake news e ampliar o entendimento sobre o que é, de fato, o autismo.

A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos dados mais recentes sobre a população autista no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico de 2022 e divulgado em 2025, o país possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo — o equivalente a 1,2% da população. O levantamento inédito representa um avanço na visibilidade do tema, mas também evidencia o descompasso entre o crescimento da informação oficial e a expansão da desinformação.

Além do volume expressivo de mensagens analisadas, a pesquisa da Autistas Brasil com o laboratório DesinfoPop da FGV aponta que o Brasil concentra quase metade da desinformação sobre autismo na América Latina. Foram identificadas cerca de 150 falsas causas e 150 falsas curas relacionadas ao transtorno, muitas vezes disseminadas em ambientes fechados, o que dificulta a checagem e amplia o alcance de conteúdos enganosos.

“A desinformação sobre o autismo não é apenas um problema de comunicação, ela tem impacto direto na vida das pessoas. Quando informações falsas circulam em larga escala, elas dificultam o acesso ao diagnóstico, comprometem decisões de cuidado e reforçam estigmas que afastam ainda mais pessoas autistas de seus direitos. Combater esse cenário é uma urgência coletiva”, afirma Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil.

Diante desse contexto, a parceria com a Piracanjuba surge como uma resposta concreta ao desafio informacional. A proposta é utilizar um produto presente na rotina de milhões de brasileiros como ferramenta de conscientização, levando conteúdos baseados em evidências diretamente ao público e ampliando o alcance do debate para além dos meios tradicionais.

A campanha também busca dar visibilidade às pessoas autistas a partir de suas próprias perspectivas, contribuindo para uma compreensão mais ampla e respeitosa sobre o tema. Ao ocupar espaços do cotidiano, a iniciativa amplia o acesso à informação e promove um diálogo mais próximo com a sociedade.

“Levar informação de qualidade para o cotidiano das pessoas é uma das formas mais eficazes de enfrentar a desinformação. Ao transformar um produto presente na rotina de milhões de brasileiros em um canal de conscientização, essa parceria amplia o alcance do debate e, principalmente, ajuda a mostrar o autismo a partir da perspectiva de quem vive essa realidade todos os dias”, diz Almeida.

O desafio de ampliar o acesso à informação confiável no país também passa por desigualdades estruturais. Mais de 20,5 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, segundo o IBGE, o que limita o alcance de conteúdos verificados e aumenta a exposição a informações incorretas.

Ao apostar em uma estratégia de comunicação direta e de grande escala, a campanha reforça a importância de iniciativas que conectem informação qualificada ao cotidiano das pessoas, contribuindo para o enfrentamento da desinformação e para a construção de uma sociedade mais informada, inclusiva e baseada em evidências.