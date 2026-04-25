Caixa começa a financiar imóveis até R$ 600 mil pelo MCMV: veja o que muda

A Caixa Econômica Federal deu início, na quarta-feira (22), às novas regras do programa de habitação Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que passam a permitir o financiamento de imóveis de até R$ 600 mil, acima do limite anterior de R$ 500 mil nas faixas mais altas do programa. Com a mudança, o MCMV também passa a atender famílias com renda mensal de até R$ 13 mil e prevê financiamento de até 80% do valor do imóvel.

Para quem vende, a primeira mudança pode resultar no aumento de demanda, especialmente da classe média, com maior possibilidade de compra. Isso tende a elevar o ticket médio das negociações e acelerar o giro de estoque, especialmente em mercados onde imóveis nessa faixa de valor já têm liquidez.

“Com financiamento de até 80% do valor do imóvel e redução da entrada, a tendência é que menos compradores fiquem pelo caminho na etapa de financiamento, o que pode tornar a jornada de venda mais fluida e aumentar a conversão de negócios. Além disso, é importante que o corretor esteja apto para agir como um consultor imobiliário e financeiro e que, por exemplo, domine aspectos como juros, custo efetivo total, necessidades para o enquadramento nas regras do programa, simulações de financiamento e acompanhe de perto mudanças como esta anunciada pela Caixa. Além disso, aliar o programa a regiões que mantêm um ciclo de valorização sustentável ou áreas com potencial de crescimento para avaliar os vários benefícios do negócio ao cliente também diferencia um corretor de imóveis bem preparado. O profissional que consegue orientar o cliente com segurança técnica e informação atualizada tende a sair na frente”, afirma Diogo Martins, especialista e CEO do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), escola referência nacional na capacitação profissional de corretores de imóveis.

Dessa forma, o efeito é o aumento do potencial de ganho. Com aumento das perspectivas de vendas ao ampliar as possibilidades às famílias e imóveis de maior valor dentro do programa, a base de cálculo das comissões também cresce. Considerando que a remuneração gira em torno de 6% sobre a venda e o avanço do teto para R$ 600 mil ampliam as possibilidades e o retorno por operação.

“Quando o teto de financiamento sobe, o corretor passa a trabalhar com imóveis de valor mais alto dentro de um programa com grande escala nacional, o que amplia o potencial de receita por operação, especialmente diante de uma demanda alta porém, que estava reprimida, a classe média. Com isso, a segurança financeira do corretor pode ser apoiada tanto pelo volume quanto no retorno maior em vendas com tickets mais altos. Para o profissional que investe em conhecimento, capacitação e atualização constante, essa mudança representa uma oportunidade concreta de elevar o faturamento, ampliar a atuação no mercado e crescer na carreira”, conclui o CEO.

Minha Casa, Minha Vida deve atingir 3 milhões de moradias em 2026

A meta do governo federal é chegar a 3 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida em 2026. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o programa já alcança praticamente todo o país, com ao menos 20 unidades em quase todos os municípios brasileiros, e atingiu um marco histórico em São Paulo, onde 60% das casas construídas estão vinculadas ao MCMV.

Fundado em 2006, o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP) é referência nacional na formação de corretores de imóveis. Presente em mais de 40 polos no país, o instituto já capacitou milhares de profissionais para atuação no mercado imobiliário. Em dezembro de 2025, recebeu homologação do MEC para manter a primeira Escola Superior Imobiliária do Brasil, com início das graduações e pós-graduações previsto para 2026.