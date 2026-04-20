Sobe para cinco o número de mortos em explosão de carreta em Barra Mansa, no Rio
Tragédia aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 273
A Polícia Civil atualizou, nesta segunda-feira (20), o número de vítimas fatais do acidente que aconteceu no domingo (19), após uma explosão de um caminhão de combustíveis que atingiu carros de passeio e uma moto na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro.
Cinco pessoas morreram, duas delas ainda no local do ocorrido, após uma carreta com gás liquefeito de petróleo (GLP) tombar e cair em uma ribanceira. O acidente atingiu alguns veículos que passavam pelo local, no km 273 da BR-116, entre os bairros Vila Principal e Boa Sorte.
Os veículos foram completamente destruídos pelo fogo. A via chegou a ser interditada por cerca de três horas por risco de novas explosões, mas o tráfego voltou ao normal nesta segunda-feira (20).
Entre as vítimas identificadas está Brendon Teodoro Marinato, 28 anos, 2º sargento do Exército Brasileiro que servia na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende. Ele estava no carro com a esposa e morreu nesta segunda-feira na Santa Casa de Barra Mansa. A mulher segue internada em estado grave.
Yasmin Emily Nogueira Avellino, 18 anos, moradora do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, estava na garupa da motocicleta pilotada pelo marido, Jhonatan Wisley Assunção, quando foi atingida pela explosão. Ela não resistiu. Jhonatan ficou gravemente ferido. O terceiro nome confirmado é o de Igor Buscariollo Barbosa, 25 anos, motorista da carreta que tombou. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas pelas autoridades.