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Polícia Militar alerta sobre falsas informações de concurso para soldados

A SEPMRJ reforça que o processo para um novo concurso ainda está em fase de tramitação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de abril de 2026 - 11:11
Segundo o comunicado, não há inscrições abertas atualmente
Segundo o comunicado, não há inscrições abertas atualmente -

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou um comunicado na última terça-feira (7) esclarecendo que circulam informações falsas sobre a abertura de um novo concurso público para ingresso de soldados na corporação. 

Segundo o comunicado, não há inscrições abertas atualmente. A orientação é para que nenhum interessado acesse links suspeitos, preencha formulários ou efetue qualquer pagamento, pois trata-se de golpe aplicado por estelionatários.

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A SEPMRJ reforça que o processo para um novo concurso ainda está em fase de tramitação entre o Governo do Estado e a própria Secretaria. Assim que houver definição oficial, o edital será publicado no Diário Oficial do Estado.

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