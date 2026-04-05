Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 15 milhões

O sorteio do concurso 2.992 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 15 milhões.

Veja os números sorteados: 17 - 49 - 33 - 04 - 23 - 36.

5 acertos - 102 apostas ganhadoras: R$ 18.954,16

4 acertos - 5.666 apostas ganhadoras: R$ 562,44

O próximo sorteio da Mega será na terça (7).

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.