Pai de argentina que foi detida por injúria racial repete gestos da filha em vídeo

Uma nova polêmica envolvendo a influenciadora e advogada argentina Agostina Páez aconteceu menos de 24 horas após sua chegada à província de Santiago del Estero.

O pai dela, Mariano Páez, foi filmado em um bar do centro da cidade fazendo gestos semelhantes aos de um macaco. Ele também dizia que sente “asco pelo Estado”.

As imagens foram divulgadas por um site local e mostram o empresário em uma saída noturna acompanhado da companheira. Em determinado momento, ele grita e imita um macaco.

O gesto é o mesmo que levou a filha a ser acusada de injúria racial no Brasil, em um bar no Rio de Janeiro. Outro vídeo também circula onde o empresário diz que foi ele que pagou a fiança de US$ 18 mil para que a filha respondesse o processo em liberdade e que não recebeu dinheiro público.

“Eu tenho asco do Estado. Não vivo da política. Sou empresário, milionário e agiota. E narco…”, afirma Mariano, cercado por outras pessoas.

Segundo o jornal La Nación, o pai afirmou que as gravações foram feitas com uso de inteligência artificial.