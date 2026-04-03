Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1617 | Euro R$ 5,9592
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Prefeitura reforça fiscalização no entorno do Mercado São Pedro para coibir flanelinhas irregulares

Ação contou com equipes da Guarda Municipal, agentes da Seconser, operadores da NitTrans e monitoramento por drone para garantir o ordenamento urbano na região

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de abril de 2026 - 15:40
A operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura
A operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura -

A Prefeitura de Niterói reforçou, nos últimos dois dias, as ações de fiscalização e patrulhamento no entorno do Mercado São Pedro. A operação contou com a atuação integrada da Secretaria Municipal de Ordem Pública com as equipes da Guarda Municipal, operadores de trânsito da NitTrans e agentes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). O foco é coibir a atuação de flanelinhas irregulares e garantir o ordenamento urbano na região.

Durante as ações, os agentes realizaram patrulhamento constante nas ruas próximas ao mercado, orientando motoristas e abordando pessoas que atuavam irregularmente na cobrança por vagas em vias públicas. O objetivo é assegurar que o espaço público seja utilizado de forma adequada, preservando a circulação de veículos e pedestres em um dos pontos mais movimentados da cidade nessa época do ano.

Para ampliar o alcance da fiscalização, a operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura (DANT - Divisão de Aeronaves Não Tripuladas), que auxiliou no monitoramento aéreo da área. O equipamento permite acompanhar, em tempo real, a movimentação no entorno do mercado e orientar o posicionamento das equipes em solo, tornando a atuação mais ágil e estratégica.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, as ações fazem parte de um trabalho contínuo de ordenamento urbano em áreas de grande circulação de pessoas e veículos. A presença das equipes busca garantir mais organização no espaço público e oferecer maior tranquilidade para moradores, comerciantes e frequentadores do mercado.

Tags:

Niterói

Matérias Relacionadas