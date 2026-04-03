Prefeitura reforça fiscalização no entorno do Mercado São Pedro para coibir flanelinhas irregulares

A operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói reforçou, nos últimos dois dias, as ações de fiscalização e patrulhamento no entorno do Mercado São Pedro. A operação contou com a atuação integrada da Secretaria Municipal de Ordem Pública com as equipes da Guarda Municipal, operadores de trânsito da NitTrans e agentes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). O foco é coibir a atuação de flanelinhas irregulares e garantir o ordenamento urbano na região.

Durante as ações, os agentes realizaram patrulhamento constante nas ruas próximas ao mercado, orientando motoristas e abordando pessoas que atuavam irregularmente na cobrança por vagas em vias públicas. O objetivo é assegurar que o espaço público seja utilizado de forma adequada, preservando a circulação de veículos e pedestres em um dos pontos mais movimentados da cidade nessa época do ano.

Para ampliar o alcance da fiscalização, a operação também contou com o apoio do Grupamento de Operações com Drones da Prefeitura (DANT - Divisão de Aeronaves Não Tripuladas), que auxiliou no monitoramento aéreo da área. O equipamento permite acompanhar, em tempo real, a movimentação no entorno do mercado e orientar o posicionamento das equipes em solo, tornando a atuação mais ágil e estratégica.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, as ações fazem parte de um trabalho contínuo de ordenamento urbano em áreas de grande circulação de pessoas e veículos. A presença das equipes busca garantir mais organização no espaço público e oferecer maior tranquilidade para moradores, comerciantes e frequentadores do mercado.