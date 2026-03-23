Capivaras resgatadas ganham nomes escolhidos pelo público no BioParque do Rio

A escolha foi feita por votação popular no Instagram do BioParque - Foto: Divulgação

A escolha foi feita por votação popular no Instagram do BioParque - Foto: Divulgação

Os filhotes de capivara resgatados às margens da Rodovia Presidente Dutra já têm nomes definidos: Caju e Castanha, fruto e semente típicos do Brasil. A escolha foi feita por votação popular no Instagram do BioParque do Rio e marca o início de uma nova fase para a dupla, agora integrada ao dia a dia do zoológico.

Encontrados em situação de risco na rodovia administrada pela Ecovias Rio Minas, os animais passaram por uma operação de resgate antes de serem encaminhados ao BioParque do Rio. Desde então, Caju e Castanha recebem acompanhamento contínuo de biólogos e médicos-veterinários, com avaliação clínica, alimentação adequada e monitoramento do desenvolvimento.

Agora, já recuperados e mais adaptados, os animais passam a integrar o circuito de visitação do zoológico, vivendo na área dedicada ao Cerrado. No espaço, convivem com as capivaras Capivaldo e Juliana, além do veado-catingueiro Aurora e das tamanduás-bandeira Gaia e Maria Cupim, em um ambiente que favorece tanto o bem-estar dos animais quanto a experiência educativa dos visitantes.

Aniversário com programação especial e cortesia para aniversariantes

Assim como Caju e Castanha iniciam uma nova fase, o público também é convidado a celebrar o aniversário do atrativo com condições especiais: até 31 de março, quem faz aniversário pode entrar gratuitamente no parque quando acompanhado por um visitante pagante. A ação é válida exclusivamente para ingressos adquiridos pelo site.

A celebração inclui ainda uma programação especial ao longo do período. No domingo, 22 de março, o público poderá participar de atividades como teatro de bonecos inspirado nas fábulas Chapeuzinho Vermelho e Três Porquinhos, pintura facial e oficinas criativas. Também será realizada uma experiência educativa imersiva e gamificada, em que o circuito do parque se transforma em um grande tabuleiro, abordando o papel dos zoológicos modernos na conservação das espécies e a trajetória do BioParque do Rio. Ao final, crianças participantes recebem um brinde especial, sujeito à disponibilidade.

Nos dias 28 e 29 de março, a agenda continua com o Zookeeper Kids, voltado para crianças de 5 a 13 anos, e a experiência Bastidores da Conservação, destinada a adolescentes e adultos. As atividades exigem inscrição prévia no site e têm vagas limitadas.

Localizado na Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos. O espaço alia lazer e educação ambiental, convidando o público a conhecer mais sobre a biodiversidade brasileira e a importância da conservação das espécies.

Programação:

22 de março (domingo)

Atividades acontecerão das 9h30 às 16h

• Teatro de bonecos com as fábulas de Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos

• Pintura facial

• Oficina de Paper Toy

• Oficina de desenho com giz de cera

• Brincadeiras interativas com distribuição de brindes surpresa, como pelúcias, brinquedos sensoriais e vouchers de desconto. Quantidade limitada.

• Atividade educativa imersiva e gamificada pelo circuito do parque, com entrega de bottons comemorativos ao final da experiência (sujeito à disponibilidade).

28 e 29 de março

• Zookeeper Kids - atividade imersiva para crianças de 5 a 13 anos, apresentando o dia a dia de um cuidador do BioParque. Link: Link

• Bastidores da Conservação – experiência voltada para participantes a partir de 14 anos e adultos, com visita à Área Técnica e atividades educativas conduzidas por biólogos e zootecnistas. Link: Link

Serviço:

BioParque do Rio

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos: disponíveis exclusivamente pelo site