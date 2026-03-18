Alta no preço do bacalhau faz consumidores pesquisarem mais

Com a aproximação da Semana Santa, itens tradicionais das celebrações religiosas já começam a impactar o orçamento dos consumidores. Produtos como bacalhau, azeite e canjica, bastante procurados neste período, apresentam variações de preço e exigem pesquisa antes da compra.

A equipe do OSG percorreu mercados e casas especializadas para pesquisar preços. O bacalhau, principal protagonista das refeições da Sexta-feira Santa, pode ser encontrado por valores que vão de R$ 64,90 a R$ 169,90 o quilo, dependendo do tipo e da qualidade. Já o azeite, outro item essencial no preparo dos pratos, está sendo vendido por cerca de 25,99 a garrafa de 500ml.

Bacalhau lidera a lista de produtos mais procurados na Semana Santa, com preços que variam bastante conforme o tipo e a qualidade | Foto: Layla Mussi

Entre as opções mais acessíveis, a canjica também marca presença nas mesas, principalmente em sobremesas tradicionais. Ainda assim, o produto já apresenta o aumento tradicional da época e pode ser encontrado por até R$ 4,99.

Canjica aparece como opção mais acessível, mas já registra aumento com a proximidade da data | Foto: Layla Mussi

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Com os preços elevados, consumidores precisam buscar alternativas para manter a tradição sem comprometer o orçamento. A substituição do bacalhau por outros peixes, a escolha de marcas mais baratas de azeite e a compra antecipada são algumas das estratégias adotadas.

“Olha, já tem uns três anos que não compro bacalhau nessa época. A gente come um peixinho mais em conta e mais pra frente eu faço o tradicional bacalhau com natas que minha família ama”, contou a dona de casa Regina Batista, de 53 anos.

Porém, mesmo com os custos mais elevados, muitos consumidores não abrem mão dos pratos típicos, mantendo viva a tradição da Semana Santa nas mesas brasileiras.

Consumidores adaptam cardápio para manter a tradição sem comprometer as finanças | Foto: Layla Mussi

“Tá caro demais. Tudo tá caro. Eu vou pesquisar bem, mas tem que ter, né? A gente trabalha a vida toda e não poder nem comer um prato especial é muito ruim. Nem que seja um pedaço pequeno tem que ter”, garantiu a aposentada Maria Lucia de Souza, de 72 anos.