Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 105 milhões; veja os números sorteados

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, sorteado na noite desse sábado (14), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (17).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração da loteria, os números sorteados foram:

06 – 11 – 15 – 28 – 42 – 60

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 93 apostas acertaram a quina, com cada ganhador recebendo R$ 33.007,73.

Já a quadra registrou 5.668 apostas vencedoras, e cada uma delas terá direito ao prêmio de R$ 892,72.

O próximo concurso da Mega-Sena promete movimentar apostadores em todo o país, diante da expectativa em torno do prêmio milionário acumulado.

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