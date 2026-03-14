Homenagem às mulheres em aulão de dança no Parque RJ Nosso Sonho

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no último dia 8 de março, mulheres, homens e crianças de diferentes idades participaram, na manhã deste sábado (14), de um animado aulão de dança no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, São Gonçalo. A atividade especial em homenagem às mulheres reuniu a população em um momento de integração e saúde.

Ao som de músicas animadas e com a orientação de profissionais de educação física, os participantes – majoritariamente mulheres – acompanharam coreografias que misturaram ritmos variados, promovendo exercício físico de forma leve e descontraída. A iniciativa teve como objetivo incentivar hábitos saudáveis e reforçar a importância do cuidado com o corpo e a mente.

Marilza Ferreira Alves, de 64 anos, dona de casa, foi para o aulão acompanhada da filha, da sobrinha e da irmã. “A gente mora aqui no Boa Vista. O parque é bem pertinho da gente. Eu comecei a fazer a aula de dança na semana passada. Estou gostando muito e já convidei elas para virem hoje. O médico me mandou exercitar e eu estou aproveitando a oportunidade de graça e perto de casa”.

Segundo a organização, ações como essa reforçam o compromisso de promover qualidade de vida e bem-estar para a população, destacando a importância do cuidado com a saúde e com a autoestima. O aulão terminou com aula de pilates e alongamento. A gestora esportiva do Parque RJ Nosso Sonho, Juliana Mendes, contou que a ideia do aulão foi dos professores de dança.

“As aulas estão a todo vapor no parque durante a semana. Eles pediram para fazer esse aulão em homenagem às mulheres no sábado e nós adotamos a ideia. A intenção é que esse tipo de aula, que consegue reunir todas as turmas, aconteça uma vez por mês no sábado pela manhã. Elas são muito animadas e gostamos muito do resultado”, finalizou a gestora.

A atividade foi realizada na área de eventos do Parque RJ, espaço que recebe aulas semanais gratuitas de dança e abertas para a população com mais de 5 anos. Além das diferentes modalidades de dança, os gonçalenses podem realizar outras atividades físicas no local. Confira os dias e horários através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/