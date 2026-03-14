Homenagem às mulheres em aulão de dança no Parque RJ Nosso Sonho
Espaço de lazer recebeu centenas de pessoas neste sábado
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no último dia 8 de março, mulheres, homens e crianças de diferentes idades participaram, na manhã deste sábado (14), de um animado aulão de dança no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, São Gonçalo. A atividade especial em homenagem às mulheres reuniu a população em um momento de integração e saúde.
Ao som de músicas animadas e com a orientação de profissionais de educação física, os participantes – majoritariamente mulheres – acompanharam coreografias que misturaram ritmos variados, promovendo exercício físico de forma leve e descontraída. A iniciativa teve como objetivo incentivar hábitos saudáveis e reforçar a importância do cuidado com o corpo e a mente.
Marilza Ferreira Alves, de 64 anos, dona de casa, foi para o aulão acompanhada da filha, da sobrinha e da irmã. “A gente mora aqui no Boa Vista. O parque é bem pertinho da gente. Eu comecei a fazer a aula de dança na semana passada. Estou gostando muito e já convidei elas para virem hoje. O médico me mandou exercitar e eu estou aproveitando a oportunidade de graça e perto de casa”.
Segundo a organização, ações como essa reforçam o compromisso de promover qualidade de vida e bem-estar para a população, destacando a importância do cuidado com a saúde e com a autoestima. O aulão terminou com aula de pilates e alongamento. A gestora esportiva do Parque RJ Nosso Sonho, Juliana Mendes, contou que a ideia do aulão foi dos professores de dança.
“As aulas estão a todo vapor no parque durante a semana. Eles pediram para fazer esse aulão em homenagem às mulheres no sábado e nós adotamos a ideia. A intenção é que esse tipo de aula, que consegue reunir todas as turmas, aconteça uma vez por mês no sábado pela manhã. Elas são muito animadas e gostamos muito do resultado”, finalizou a gestora.
A atividade foi realizada na área de eventos do Parque RJ, espaço que recebe aulas semanais gratuitas de dança e abertas para a população com mais de 5 anos. Além das diferentes modalidades de dança, os gonçalenses podem realizar outras atividades físicas no local. Confira os dias e horários através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/