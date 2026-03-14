Corpo de Bombeiros RJ resgata quase 6 mil animais em 2026
Cobras, cães, gambás e gatos são os mais resgatados
min de leitura | Escrito por Redação | 14 de março de 2026 - 13:15
Neste sábado (14.03) é celebrado o Dia Nacional dos Animais e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) mostra a sua preocupação com a proteção da fauna.
Somente entre janeiro e março deste ano, a Corporação já realizou mais de 5.900 resgates, incluindo mais de 1.250 cobras, 1.200 cães, 1198 gambás e mais de 900 gatos. No mesmo período de 2025, foram mais de 5 mil salvamentos, demonstrando o aumento da demanda por esse tipo de atendimento.
Ao longo de todo o ano passado, quase 27 mil animais foram resgatados pelos bombeiros militares em diferentes tipos de ocorrências, desde salvamentos em áreas urbanas até resgates em ambientes de difícil acesso.