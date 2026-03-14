Corpo de Bombeiros RJ resgata quase 6 mil animais em 2026

No mesmo período de 2025, foram mais de 5 mil salvamentos - Foto: Divulgação

No mesmo período de 2025, foram mais de 5 mil salvamentos - Foto: Divulgação

Neste sábado (14.03) é celebrado o Dia Nacional dos Animais e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) mostra a sua preocupação com a proteção da fauna.

Somente entre janeiro e março deste ano, a Corporação já realizou mais de 5.900 resgates, incluindo mais de 1.250 cobras, 1.200 cães, 1198 gambás e mais de 900 gatos. No mesmo período de 2025, foram mais de 5 mil salvamentos, demonstrando o aumento da demanda por esse tipo de atendimento.

Ao longo de todo o ano passado, quase 27 mil animais foram resgatados pelos bombeiros militares em diferentes tipos de ocorrências, desde salvamentos em áreas urbanas até resgates em ambientes de difícil acesso.