Águas do Rio faz alerta: Descarte incorreto de óleo de cozinha entope redes e ameaça o meio ambiente

O entupimento que surge no meio da rua, o esgoto que retorna pelo ralo do banheiro, o mau cheiro que invade a calçada. Muitas vezes, o problema começou dias antes, dentro da própria cozinha. O óleo de fritura despejado na pia parece escoar sem problemas. No entanto, ao atingir a rede e entrar em contato com a água fria, ele se transforma em uma massa rígida, semelhante ao concreto. Essa gordura se fixa nas paredes das tubulações, reduz a passagem e compromete o funcionamento do sistema público de esgotamento sanitário.

Os impactos vão além da infraestrutura. Um único litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Desde junho de 2023, a Águas do Rio, empresa da Aegea, já recolheu 9,74 mil litros do resíduo por meio de ações de incentivo ao descarte correto. Na prática, isso representa 243 milhões de litros de água que deixaram de ser poluídos, evitando que o problema chegasse a rios, lagoas e ao mar.

Quando a prevenção falha na cozinha, o custo para a sociedade é alto. Após solidificar, o óleo forma placas espessas que exigem intervenções complexas para retirá-las. Em muitos casos, é necessário abrir o asfalto e substituir trechos inteiros da tubulação. Moradores convivem com interdições, enquanto equipes operacionais trabalham para restabelecer a normalidade do serviço. Para empresas, como restaurantes e bares, e condomínios, a manutenção e a limpeza regular de caixas de gordura e fossas sépticas são essenciais para evitar esses transtornos operacionais e cumprir as exigências sanitárias vigentes.

Pontos de coleta de óleo de cozinha e educação ambiental

Para enfrentar o problema na origem, a Águas do Rio mantém o programa De Olho no Óleo, iniciativa da holding Aegea realizada pelas concessionárias do grupo. Voltado ao descarte adequado em residências e estabelecimentos comerciais, o programa instala pontos de coleta em escolas públicas, instituições sociais e lojas de atendimento, além de promover palestras sobre preservação ambiental e funcionamento da rede de esgoto.

A dica é simples: basta depositar o óleo usado numa garrafa PET e entregá-lo em um dos pontos de coleta indicados no site: aguasdorio.com.br/responsabilidade-social.

O material recolhido é encaminhado a indústrias e cooperativas que transformam em sabão, ração animal e biodiesel, dentro de uma lógica de economia circular. Até as garrafas PET utilizadas para armazenar o conteúdo são reaproveitadas, ampliando o impacto ambiental positivo e fortalecendo cooperativas parceiras.

Hoje, há pontos de entrega em 16 cidades das regiões Metropolitana, Leste Fluminense, Baixada e interior do estado, incluindo unidades no Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Maricá, Saquarema, Rio Bonito, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara e Aperibé.

“O óleo é um dos grandes vilões do sistema de esgotamento sanitário e uma ameaça ao meio ambiente. O programa ‘De Olho no Óleo’ sensibiliza as pessoas sobre esses riscos e oferece uma alternativa simples para que façam sua parte. Com o descarte correto, deixamos a rede mais eficiente e ainda geramos um círculo virtuoso de renda sustentável”, afirma a gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Tâmara Motta.

“Separar o óleo usado, armazená-lo em uma garrafa e levá-lo a um ponto de coleta é um gesto simples, mas de grande impacto. A escolha evita transtornos urbanos, preserva recursos hídricos e contribui para uma cadeia produtiva mais sustentável. O que começa na pia pode terminar no rio, mas também pode ganhar novo destino antes de causar prejuízos ambientais”, conclui Tâmara.

Limpeza de caixa de gordura com certificação ambiental

Quando a prevenção não acontece, o custo é alto. Após solidificar, o óleo forma placas espessas que exigem intervenções complexas. Em muitos casos, é preciso abrir o asfalto e substituir trechos da tubulação. Moradores enfrentam interdições, enquanto equipes trabalham para restabelecer o serviço.

Para evitar esses transtornos, restaurantes, bares, condomínios e estabelecimentos comerciais devem manter a limpeza periódica de caixas de gordura e fossas sépticas, conforme as exigências sanitárias. A medida evita entupimentos, mau cheiro e até a paralisação da rotina de restaurantes, lojas e prédios.

Para apoiar empresas e condomínios na adequação a essas normas, a concessionária passou a oferecer um serviço de limpeza, sucção e desobstrução de caixas de gordura, fossas sépticas e poços de visita da rede de esgoto. O material retirado é coletado por caminhões apropriados e encaminhado para estações de tratamento licenciadas.

Além de prevenir problemas e proteger a saúde das pessoas, essa destinação correta ajuda a preservar rios, lagoas e o meio ambiente. O serviço pode ser solicitado pelo 0800 195 0 195 ou nas lojas de atendimento da concessionária.