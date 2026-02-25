Leandro Vieira renova com a Imperatriz e deixa a União de Maricá

O carnavalesco Leandro Vieira renovou oficialmente seu contrato com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2027. Assim, ele abriu maõ do seu posto na União de Maricá no próximo ano. A confirmação foi feita pela própria Imperatriz nesta quarta-feira (25), que anunciou Vieira para seu quinto desfile consecutivo à frente do projeto artístico da agremiação.

A decisão marca um desfecho importante para a trajetória recente do carnavalesco, que este ano assinou duas carnavais: pela Imperatriz no Grupo Especial e pela União de Maricá, que acabou campeã da Série Ouro de 2026 e conquistou o acesso ao Grupo Especial em 2027 com o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, de sua autoria.

Com a renovação em Ramos, Vieira declarou estar satisfeito com a continuidade do trabalho junto à comunidade da Imperatriz e disse que a parceria segue em um caminho “sério” e focado no espetáculo para 2027.

Agora, a União de Maricá busca um novo nome para comandar sua estreia na elite do Carnaval Carioca.

Mestre-sala e porta-bandeira

Depois de se despedir do casal Fabricio Pires e Giovanna Justo, a União de Maricá anunciou a contratação do casal tricampeão do Carnaval com a Viradouro: Julinho Nascimento e Rute Alves.

Os novos contratados serão o primeiro casal de porta-bandeira e mestre-sala da escola. Julinho e Rute são considerados um dos melhores casais do Carnaval do Rio. Ele colecionam notas máximas e já venceram três títulos no Grupo Especial.