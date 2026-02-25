Equipe Firjan SESI São Gonçalo se classifica para etapa nacional da competição de robótica

O time do Firjan SESI São Gonçalo foi o único do estado do Rio de Janeiro a conquistar vaga na disputa - Foto: Divulgação

Uma equipe formada, em sua maioria, por meninas vai representar São Gonçalo na etapa nacional do First Tech Challenge, uma das principais competições de robótica do país. O time do Firjan SESI São Gonçalo foi o único do estado do Rio de Janeiro a conquistar vaga na disputa, que acontece entre os dias 5 e 8 de março. A classificação é resultado de meses de preparação, com planejamento, testes e muitos ajustes no robô. Os alunos se dividiram entre programação, montagem e organização do projeto, além de trabalharem na apresentação e na documentação exigida pela competição.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, a líder da equipe, Maria Victoria Espíndola de Abreu Figueira Rocha, 17, contou que a conquista trouxe também um sentimento de responsabilidade. “Quando a gente percebeu que era a única equipe do Rio classificada para o nacional, entendemos que não estávamos representando só a escola, mas também São Gonçalo e todo o estado”, afirmou.

Foi a partir dessa responsabilidade que surgiu a escolha do nome do robô. Durante uma pesquisa sobre a história do município, os integrantes procuraram pessoas que pudessem contar sobre as vozes de São Gonçalo e também refletir sobre a situação atual da cidade. Nesse processo, perceberam que muitas mulheres importantes foram apagadas ao longo do tempo.

“Nós começamos a pesquisar mais sobre a história da cidade e vimos que muitas mulheres tiveram papel importante, mas quase não aparecem quando falam de São Gonçalo. Isso chamou muito a nossa atenção”, explicou Maria Victoria. O grupo chegou então ao nome da professora Yonara Costa, uma educadora que está desenvolvendo uma pesquisa com foco justamente em dar voz a mulheres de São Gonçalo que foram silenciadas ao longo da história. “Quando nós descobrimos que a pesquisa dela era sobre mulheres que foram apagadas, fez muito sentido para a nossa equipe. A gente queria que o robô representasse essa ideia de dar voz”, destacou.

A homenagem ganhou ainda mais significado porque Yonara já deu aula para Vanderson e João Victor, que hoje atuam como técnicos da equipe. Para os estudantes, a escolha mostra como a educação transforma trajetórias e conecta gerações. “Dar o nome dela ao nosso robô é uma forma de levar a história das mulheres de São Gonçalo para dentro da competição. A gente queria que o robô representasse mais do que tecnologia, representasse também a nossa cidade”, destacou Maria Victoria.

Yonara Costa, idealizadora da coletiva Escritoras Vivas, é doutoranda em História Social e pesquisa sobre o apagamento historiográfico das mulheres de São Gonçalo | Foto: Divulgação/Martim Costa

Para a professora homenageada, o convite foi uma surpresa feliz. "As encontrei na Igreja Matriz, fomos até a Praça Zé Garoto, e eu fui contando naturalmente sobre os bustos que existem na praça, sobre a personagem da minha pesquisa, sobre a coletiva Escritoras Vivas e durante a entrevista, elas disseram que pra levar o projeto pra São Paulo seria interessante que tivesse uma representação forte de São Gonçalo. Fico feliz por poder representar essas mulheres, tanto do presente quanto do passado", contou Yonara Costa.

A preparação para o nacional segue intensa. Mesmo durante as férias, a equipe mantém os treinos | Foto: Divulgação

A preparação para o nacional segue intensa. Mesmo durante as férias, a equipe mantém os treinos, realiza simulações de partidas e faz ajustes técnicos para melhorar o desempenho. Além da disputa nacional, há a possibilidade de um passo ainda maior. A competição classifica equipes para o campeonato mundial, que será realizado entre os dias 29 de abril e 2 de maio, em Houston, nos Estados Unidos. Mais do que buscar medalhas, os estudantes querem mostrar que jovens de São Gonçalo podem ocupar espaços na ciência e na tecnologia.