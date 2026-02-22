Quaquá anuncia criação do Caminho Parque dos Orixás na Serra do Mato Grosso, em Maricá

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou a criação do Caminho Parque dos Orixás, novo equipamento turístico e cultural que será implantado na Serra do Mato Grosso, região que faz divisa com o município de Saquarema. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, na última sexta (20).

Na gravação, Quaquá ressaltou o valor histórico, cultural e religioso da área, tradicionalmente utilizada por praticantes de religiões de matriz africana. Segundo ele, o projeto nasce como um gesto de reconhecimento e cuidado com um espaço que já carrega memória e espiritualidade. “Maricá é a terra de todas as religiões, da tolerância e do amor. Aqui, as religiões se encontram e se respeitam”, afirmou.

O prefeito também lembrou que, desde sua infância, o local é utilizado para a realização de oferendas e rituais. A proposta, segundo Quaquá, é organizar, preservar e valorizar a área, transformando-a em um circuito estruturado que una fé, natureza e turismo cultural.

“Vamos deixar isso aqui bonito, organizado e aberto a todos que amam e respeitam as religiões de matriz africana”, disse.

O projeto arquitetônico será desenvolvido pelo arquiteto Nikola Arsenic, que também participa do vídeo. Ele destacou a importância simbólica da iniciativa e afirmou estar honrado em integrar a concepção do espaço. A proposta prevê intervenções que respeitem a paisagem natural da serra, criando um percurso que favoreça a contemplação e o uso religioso de forma harmoniosa.

A criação do Caminho Parque dos Orixás já havia sido mencionada pela Prefeitura em janeiro de 2025, quando a ideia foi apresentada de forma preliminar. Com o anúncio oficial, o projeto ganha novo fôlego e deve integrar o conjunto de investimentos voltados ao turismo religioso e cultural em Maricá.

Até o momento, a administração municipal não divulgou prazos para o início das obras nem o valor estimado para a execução do projeto.